【群組個案】觀塘為食火鍋群組再多3宗個案　累計涉及14名食客

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今（3日）增1,828宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

歐家榮表示，觀塘為食火鍋群組近兩日新增3宗個案，全部涉及食客，其中兩名為同枱的食客，累計涉及14名食客，9男5女，部分證實為BA4/5個案，主要分布在8張枱，發病時間為6月26日至7月1日，當日整間餐廳有108名顧客，發病率為13%；19名員工檢測陽性。

另外，有一名染疫食客的家人同樣檢測陽性，亦有一宗個案或屬二次感染，涉一名32歲男，已打一針，曾在3月5日快測陽性，他在6月30日發病，7月1日快測陽性，正等待核酸覆檢結果；署方前日到訪餐廳取11個環境樣本均為陰性，包括出風位、廁所門柄、枱櫈、隔板等。

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記者：李榮忠