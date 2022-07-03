【變種病毒】本港再多23宗懷疑BA.2.12.1個案　25宗本地BA.4或BA.5源頭不明個案

▲ （林宇翔攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今（3日）增1,828宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

歐家榮表示，近日發現23宗懷疑是BA.2.12.1的個案，當中有20宗未有發現源頭，有2宗與其有流行病學關連，包括一宗是家人、一宗是密切接觸者。餘下一宗為與先前個案相關，居愛民邨建民樓，建民樓先前曾出現個案。

另有28宗懷疑染BA.4或BA.5個案，有3宗為輸入個案，其餘25宗為本地源頭不明個案，當中，至少有10宗未能找到源頭，有11宗與上述個案有關連，分別居：

沙田曉翠山莊10座

觀龍樓F座，同一家庭有2宗個案，另有2名曾探訪該家庭的人士

大埔宏福苑B座宏道閣

何文田適文樓

將軍澳維景灣畔12座，同一家庭有3宗個案

葵涌葵聯邨聯喜樓，同一家庭有2宗個案

馬鞍山錦英苑錦良閣

將軍澳東港城3座，有2宗個案

青衣偉景花園6座

屯門兆興里兆麟苑E座瑞麟閣，他的2名家人，一名同事及其一名家人皆為陽性，他們在機場禁區工作，有機會接觸空中服務員，不排除是輸入性個案。

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記者：李榮忠