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【新任特首】李家超：上任百日後交代加快建屋新想法　目標令公屋輪候時間至少不再加長

政治 16:29 2022/07/03

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新任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

現時公屋平均輪候時間要6.1年，新任行政長官李家超今日指，上任後目標之一是要令輪候時間至少不再加長，亦會在覓地和建築方式引入新方法，以加快加快建屋速度，預料在上任100日後的報告中，會作交代。

李家超今日接受電視台專訪時指，上任後其中一個目標，是要令公屋輪候時間不再加長，之後希望能縮減輪候時間。

他表示，期望透過發展棕地、綠化地等方法，達到有關目標，亦會引入變革思維，「當然這些變革思維未必是革命性的東西」。

李家超在競選期間曾經表示，會要求新設的「公營房屋項目行動工作組」，在上任100日後交出首份報告，提出加快房屋供應的建議。

李家超今日受訪時亦指，預料相關報告將會交代加快建屋的新方法，涵蓋覓地及建築方式，但未有透露更多詳請。他又舉例指，希望將原本需時4至5年完成的項目，縮短至3年完成。

另外，李家超在競選期間亦提出，上任後要訂立關鍵績效指標（KPI）。若最終達不到目標，負責同事會否有後果？

他今日表示：「解決問題重要過令某些同事在心理上加大壓力，解決問題是領導責任。我會相信，某一些環節我會幫到他，例如我做了這個批核，跟甲部門完成後，要等乙部門，時間上原來是那麼長，有沒有可能統整後，時間快一點。」

李家超又指，仍在商討哪些項目要訂KPI，強調只聚焦某幾方面。

至於《基本法》23條立法問題上，李家超指，香港不可以只居安而不思危，但認同要審視形勢，觀察何時訂立才能達至最好的平衡。

他又形容：「並非『立』這麼簡單，一定要立得有效。是否有效處理到很嚴重危害國家安全的一些風險，所以要做充分的法律研究，因為我不希望立法後，往後又要修修補補，所以我不覺得時間是最急切要考慮。」

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責任編輯：胡偉明

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