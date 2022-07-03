【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂

▲ 73歲歌神許冠傑三代同堂遊主題樂園，歡賀5歲孫仔幼稚園畢業。

現年73歲的「歌神」許冠傑（Sam）自2020年4月舉行了抗疫演唱會後，便養尊處優弄孫為樂。Sam共有3個孫仔及1個孫女，其中44歲細仔許懷谷育有一子一女，最近5歲囝囝Tyler幼稚園畢業，安排了三代同堂一起到主題樂園慶祝。

許懷谷在社交平台分享了Tyler穿上幼稚園畢業袍的照片，見到Sam夫婦、45歲大仔許懷欣一家四口及許懷谷一家四口，難得三代同堂合照，原來許懷欣的11歲孖仔Julian與Ollie一同慶祝小學畢業，難怪全家人都相當開心，畫面十分溫馨。

▲ Sam（中）難得三代同堂十口合照，慶祝3個孫兒小學及幼稚園畢業。（IG圖片）

阿Sam雖已年屆73歲，但身形依然fit爆，更身穿無袖恤衫及牛仔褲，大晒麒麟臂。之後一行人去了主題樂園遊玩，一起在城堡前打卡，阿Sam更陪孫仔孫女玩機動遊戲，相當精神。許懷谷以英文發文祝福兒子有美好前景。

祝我們的男孩畢業快樂，他即將離開幼稚園，走向更大的目標，哈哈。也祝福我的姪兒，是他們決定去主題樂園慶祝，雖然當日天氣晴朗及十分炎熱。多謝安排這個美好旅程及爺爺嫲嫲的寵愛。

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逾50年前與妻去主題樂園拍拖

阿Sam與美菲混血兒太太Rebu結婚後5年誕下長子許懷欣，近2年後誕下次子許懷谷，兩子都遺傳了爸爸的音樂細胞，三父子曾多次同台演出。兩子早已成家，分別誕下雙胞胎以及一對子女，一家十口三代同堂非常溫馨。

Sam和Rebu於18歲邂逅，至今相愛50多年，阿Sam曾經分享1970年與Rebu首次到迪士尼拍拖的合照，可見Sam早於70年代已鍾情主題樂園，如今陪同孫兒一齊去主題樂園玩。

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許懷欣曾接受TOPick訪問時表示，父母採美式教育，較自由開放，不會給予孩子太大壓力。而他小時候被家人薰陶下先喜愛英文，跟家人的溝通都是中英夾雜，但因爸爸職業關係，影響他學中文，而他跟朋友都是講廣東話。後來去外國讀書才沒機會再講，至04年回港再慢慢學。

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他也希望一對孖仔多學中文，能說廣東話，「因我父親（許冠傑）、Uncle Michael（許冠文）整個許氏家庭都是在香港成長，中文亦很好，所以我希望下一代不要忘記這個根源，要了解家族的歷史，不一定要入國際學校，讀本地學校更多機會學到中文。」

而與歌神相知相識40年、擔任歌神網上演唱會製作總監的蕭潮順也曾接受TOPick訪問，分享阿Sam的生活點滴，他指阿Sam的內心平靜如止水，即使外間議論紛紛，他只會答：「笑駡由人」。或許他在娛樂圈時間太長，明白無論有幾多人讚，生活一樣要過。他辦演唱會只為了帶歡樂給大家，之後又回家湊孫。

蕭潮順讚阿Sam完全沒有明星包袱，生活貼地又喜愛家庭生活：「他根本不是明星，只是一個歌手，每天都會自己去買報紙及點心，住大埔的街坊一定好清楚。另外他很重視家庭，經常一家老幼走在一起，跟家人很和諧。」

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責任編輯︰林綺玲