【少女扮大媽】淘寶御用大媽模特兒真身曝光　美女18歲起穿中年服飾扮足12年阿嬸

▲ 50歲大媽，真身竟是美少女。

衣著和妝容可以掩飾一個的真實年齡。在淘寶上，一名經常現身，貌似50多歲的中年阿姨模特兒，真實年齡竟然只有30歲。

這名「50歲優雅阿姨」，從事淘寶中年服穿搭拍攝已經有12年之久。初入行時她更是年僅18歲。雖然穿著中年服飾，但她看上去非常優雅。扮老長達12年之久的梁曉晴近日在微博上表示，「拍了12年中老年服裝，我終於30歲了」。

而接受訪問時，她就謙稱，由於自己樣貌並不算十分漂亮，因此初時有人找她拍中年服裝照時，她並不介意，更笑言當時覺得「我能做模特兒就值了，老天爺賞飯吃。」

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她透露，自己初時拍淘寶照時，其他年輕模特兒更熱衷於接「活動」的工作，而她則在當時，已經搶佔了不少淘寶照的工作，「淘寶更注重銷量，你拍得好看，沒銷量也不行」。她指，淘寶照是逐款衣服計算酬金，100件便是1,000元，而她高峰期曾試過一天拍400套衣服。其中也有款式成為「爆款」，「有一款成了爆款，賣了9萬多件」。

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至於略顯成熟的外表，梁曉晴也毫不擔憂，反而認為「做自己就好」，沒必要刻意顯示「少女感」。她又笑言，「我就是穿甚麼衣服，都能穿出（大媽）慈祥的感覺。」

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責任編輯：羅嘉欣