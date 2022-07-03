【聲生不息】曾比特+炎明熹+劉惜君合體唱跳　萌爆Gigi搞笑謂期待失戀

今晚（7月3日）於TVB翡翠台播出的香港版《聲生不息》內，千嬅與克勤隊將以獨唱、2人或3人合唱模式、分成四輪PK演唱《十大勁歌金曲頒獎典禮》得獎金曲。

這集《聲生不息》歌單為葉蒨文（Sally）《瀟灑走一回》VS李玟《愛的根源》；周筆暢（筆筆）、安崎《醒醒》VS林曉峰、馬賽克樂隊《朋友》；林子祥、單依純《千億個夜晚》VS楊千嬅、毛不易《可惜我是水瓶座》；曾比特、炎明熹、劉惜君《失戀》VS李克勤、李健、魔動閃霸《雨夜的浪漫》＋《護花使者》， 在此集勝出一方可於最後一集的「金曲盛典」中全員上陣。

兩隊為爭取全員出線最終回可謂各出奇招。千嬅隊除安排大家期待已久的「GiMike」首度同台外，Sally姐更自掏腰包買毛公仔送給觀眾。

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▲ Sally買毛公仔送給現場觀眾。

克勤挑戰唱跳

至於克勤隊則由隊長克勤出馬，挑戰自己「跳舞極限」兼大晒Rap功，極盡視聽之娛，所有歌手看畢都拍爛手掌。

首先「GiMike惜」組成的「失戀陣線聯盟」，3人除輪流晒唱功、萌樣及大跳可愛舞；經過聲生連月來磨練的Gigi更是愈唱愈放，不但表情多多、動作自如，更不時上演「內心小劇場」，配以「特色舞台」相當精彩。

至於克勤除舞功大有進步，其身上「穿窿的Tee」亦相當搶鏡，遭主持祖藍取笑「很大的胸懷」。

▲ 祖藍取笑克勤「很大的胸懷」。

Gigi期待經歷「失戀」

Mike事後笑指可同一時間與期待已久的Gigi及惜君合作，讓他成為「幸福的外人」；Gigi則搞笑謂期待經歷「失戀」：「有人話冇經歷過失戀嘅青春係唔青春嘅，所以我今次要嘗試失戀一番。」

至於林子祥及單依純的「爺孫」舞台賣點則是溫馨加動聽，原來阿Lam一直很期待與依純合作，又指從未試過與別人合唱《千億》，故這次合唱讓他感覺不用再孤獨。

結果二人的合作舞台十分成功，持續升Key絕技令後台歌手們嘖嘖稱奇。事後依純不忘感激阿Lam謂：「這次合作我壓力很大，我綵排時其實表現不很好，但林老師走過來抱著我，我真的感受到他給我力量。」

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