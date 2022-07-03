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【羅啟銳逝世】楊潤雄指羅啟銳對本地電影業貢獻良多　電影發展局：他離世是香港電影業重大損失

社會 17:38 2022/07/03

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楊潤雄指羅啟銳對本地電影業貢獻良多，電影發展局：他離世是香港電影業重大損失。（資料圖片）

執導《七小福》、《歲月神偷》的香港著名導演羅啟銳昨日（2日）傍晚在家中因感到心臟不舒服於是召救護車入院，惟在途中因突發性心臟病離世，終年70歲，社會各界紛紛致哀。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對知名導演羅啟銳逝世深感痛惜，他指羅啟銳對本地電影業貢獻良多，創作了多部膾炙人口、文藝氣質濃厚的經典電影，他於2010年執導的電影《歲月神偷》獲得極高評價，更揚威柏林影展，成為首部獲「新生代單元水晶熊獎」的港產電影。

除了這些個人成就外，羅先生也透過政府推行的措施積極推動及支持香港電影業發展。我謹代表局方同寅向其家人及朋友致以深切慰問。

文化體育及旅遊局常任秘書長暨電影發展局副主席黃智祖指，羅啟銳一生對電影充滿熱誠，多年來積極培育人才及致力推動香港電影的發展，對他的離世深感難過，並會永遠懷念他。

香港電影發展局主席王英偉指，羅啟銳是本地電影業發展的領軍人物，他在整個職業生涯獲得很多成就，為本地電影業作出了很大貢獻。他指，羅啟銳熱心支持電影發展局推出的項目，於2013至15年曾任電影發展的委員，又參與「薪火相傳計劃」將他豐富的執導知識和經驗傳授給年輕一代，並協助「劇本孵化計劃」和「首部劇情電影計劃」評估參與的作品。

他的離世是香港電影業的重大損失，我們將永遠懷念他。

羅啟銳執導的《歲月神偷》獲柏林影展最佳影展水晶熊獎後，爭取完整保留永利街的聲音日益壯大。市區重建局於2010年3月16日宣佈，將永利街剔出重建項目，劃為保育區。

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責任編輯：李榮忠

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