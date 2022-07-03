【污水陽性】海怡半島、元朗瑞豐華庭等污水呈陽性　當局派29萬快測包

▲ 海怡半島、元朗瑞豐華庭等污水呈陽性，當局派29萬快測包。（資料圖片）

政府今日（3日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試包的屋苑包括：

大埔區 — 昌運中心、海寶花園、翠屏花園、汀雅苑、八號花園、大元邨、富善邨、逸雅苑以及翠樂街、舊墟直街及美新里附近一帶住宅

元朗區 — 洪水橋石埗村、洪水橋新李屋村、金閣豪園、柏雨花園、沙洲里村、瑞豐華庭、德祥樓、田心居及德慶樓

南區 — 海怡半島、田灣邨、石排灣邨及漁光邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠