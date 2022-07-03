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【新任特首】政府新班子舉行首次內部會議　李家超：各司局長要獨當一面

政治 17:51 2022/07/03

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候任特首李家超，今日與新一屆政府領導層，舉行首次內部會議。（李家超Facebook）

候任特首李家超透露，今日與新一屆政府領導層，舉行首次內部會議。他表明：「各司局長要獨當一面，獨立、高效處理自己政策範疇內的事，並且擔負起責任。」

李家超今日下午在社交網站表示，他在會議中強調兩大重點，其一是會致力將國家主席習近平提出的「四點希望」，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定，作為新一屆特區政府施政的大方向、大藍圖。

他又同時提醒，各司局長要獨當一面，獨立、高效處理自己政策範疇內的事，並且擔負起責任。

李家超形容，做好內部溝通，從來都是建立成功和高效團隊的重要一環。他又指，他與其團隊會團結務實，以行動爭取信心，以結果收窄分歧，以成績凝聚互信，把香港建設成為更充滿希望、更宜居、更開放的城市。

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責任編輯：胡偉明

香港 習近平 李家超 政治

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