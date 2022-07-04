【抑鬱症】紅女巫溫黛被抑鬱所困？ 精神科醫生拆解抑鬱症患者陷入過去癥結

▲ 《奇異博士2：失控多元宇宙》

筆者在會診期間經常會遇上不同的情緒病患者，有很多抑鬱症患者她們非常執著於過去所發生的悲痛，充滿著憤怒和抑鬱的情緒，就像電影《奇異博士2：失控多重宇宙》中的奇異博士和紅女巫，他們各自失去不同的東西，而變得鬱鬱寡歡。

其中的一位女患者總是為過去的錯事懊悔，不能釋懷，雖然用了不同的抗抑鬱藥，可惜她由始至終都不肯放下她的執著，沒有絲毫的改變，嘗試過認知行為治療，還是無動於衷。這位女患者和紅女巫溫黛的遭遇比較相似，因此筆者也不排除戲中的溫黛也被抑鬱所困！

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在治療過程中，最後筆者決定和這位女患者做一個時間旅程的心理練習，我稱它為「時光倒流」，筆者問了她一個假設性問題：「假如我們現在可以乘坐時光機將時間倒流回到過去，你是否願意改變從前的一些決定或修補過失，從而消除今天的悲痛和抑鬱情緒？」她的答案非常清晰：

當然願意，如果當時我做了相反的決定，今天一定會得到截然不同的結果，可惜你這個練習只是虛構並不可能成真！

我笑著回答：「雖然我無法讓時間逆轉，但是如果時光機是從未來回到現在，那麼為了痛不欲生的將來，今天的妳是否願意改變現在的選擇、決定、想法和行為，從而改變自己的將來，令自己再一次綻放光芒？」在完成這個「回到未來」的心理練習之後，這位患者終於重新振作，並走出抑鬱的陰霾。

這個時間旅程的心理練習與電影中的多重宇宙有着異曲同工之妙！在電影中，奇異博士和溫黛兩位大展魔法，其目的也是希望穿梭多重宇宙、回到不同時空。因此往返過去與未來，一直都是很多抑鬱症患者的心願。

很多抑鬱症患者，她們問題的癥結往往在於將專注力聚焦於過去或已發生的事情身上，這樣只會將過去的不幸重複地複印到將來。過去像一個無底深潭，永遠追索不完，因此在過去永遠找不到我們想要的答案，專注過去只會讓我們感到無助和束手無策。

過去已成記憶，未來從未到來，我們有的只是現在。雖然我們無法改變過去，但每個人都可創造自己的將來。往事不堪回首，相反我們應該將專注放於當下，因為這一刻擁有絕對的平和。每一天都是新的一天，當下一刻有著無窮無盡的資源，只要我們願意原諒昨天的自己，同時改變現在的選擇、決定、想法和行為，那麼我們一定可以為人生翻開全新的一頁！

奇異博士和溫黛能否放下執着？這兩位超級英雄能否脫離悲觀厭世的心態？他們最終能否再一次集結在一起？筆者相信《奇異博士3》將會給予我們一切想知的答案！

文章獲林震醫生授權轉載。