【社交恐懼】WFH後回到辦公室焦慮不安 精神科醫生拆解「解封後的焦慮」

在香港第五波疫情期間，市民已習慣留在家中和減少與他人接觸，當疫情退卻，從解封到恢復正常生活，這個過程本身就讓市民感到焦慮，由於部份市民已經適應了在家工作、網上授課或家居隔離，並過着更簡單的生活，因此突然要變回過往複雜的生活，市民便會感到焦慮不安和無所適從。

在疫情仍未達致清零的情況下，要離開相對安全的家居環境，並打破已融入「新常態」的日常生活，這樣為市民帶來很多的不確定性。恢復原有生活所產生的焦慮，這個現象在西方國家稱之為「解封後的焦慮」 (Post-lockdown Anxiety)，總體上它可分為三大類型，包括：1. 社交焦慮 (Social Anxiety)、2. 健康焦慮 (Health Anxiety) 和3. 工作焦慮 (Work Anxiety)。

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社交焦慮方面，市民會擔心放寬社交距離之後，這樣會增加感染機會或傳播病毒給親朋好友。美國一項研究指出，接近一半的受訪市民發現當解封之後，假如需要面對面與人溝通他們會感到不自在，這個問題在社交焦慮症患者會更加嚴重。

健康焦慮方面，即使市民遵從防疫措施，但每天也出現新的確診個案，除了擔心感染新冠病毒，同時也擔心感染後的「長新冠」後遺症，高危人士例如長期病患或長者對健康的焦慮會更加明顯。當每天確診人數不斷增加，市民對健康焦慮也越嚴重。

工作焦慮方面，當要返回辦公室工作，市民會擔心在乘交通工具途中感染病毒，同時當要面對面見不同的顧客時，大家也會有一種戰戰兢兢的心情，市民或許也擔心在下一波疫情又要變回在家工作和網上授課。

市民對恢復原有生活最大的抗拒可能來自「轉變」，要知道轉變本身可引發恐懼和徬徨無助的感覺。恐懼重返辦公室、學校或其他活動，其背後原因除了源於懼怕感染新冠病毒之外，還可能是懼怕變化。最後恐懼產生更多的恐懼，形成一個沒完沒了的恐懼惡性循環。

改變對每個人來說都是艱難的，因此需要一些時間來重新適應是很正常。既然改變是無法避免，我們可以選擇從改變心靈層面開始，心隨境轉是一種被動的方式去面對無常，相反境隨心轉就是用積極的心態去面對變化。我們也可抱持平常心來面對世事無常，我們也應學識活在當下，感恩我們現在擁有的一切！

文章獲林震醫生授權轉載。

