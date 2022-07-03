【港版C朗】安永佳黃威齊拍廣告　「港足男神」感為港爭光而興奮

▲ 安永佳（右）與黃威。

「港足男神」安永佳（Matt）近期人氣急升，密密接廣告，他最近與黃威為戶外運動拍宣傳照，二人並將於明天（7月4日）出席於時代廣場舉行的新產品發布會。



香港足球代表隊早前在亞洲盃外圍賽連勝兩場，成功晉級，時隔54年後再次打入亞洲盃決賽週，確為港人驕傲。獲封為「港版C朗」的港隊前鋒安永佳兩場均有入球，實力非凡，更入選香港足球代表隊出征本月下旬在日本舉行的東亞足球錦標賽。

回憶賽事，他表示入球的快感令他有夢想成真的感覺：「再小的地方，都可以有big dream。能夠在國際賽事上為港爭光，相當興奮。」

安永佳更感謝球迷的支持，希望有更多人支持港足及觀看本地足球。身為港紐混血兒的他於香港土生土長，從小就立志成為足球員。

熱愛行山發掘隱世美



除足球，安永佳還熱愛行山：「我視香港是我的家，特別喜歡在空閒時到郊外遠足，發掘隱世之美。香港真的好美！我鼓勵大家也多多出外活動，細心欣賞香港的美景。」

他續指：「踏入多雨的夏季，天氣時晴時雨令人捉摸不透，最好準備一件剪裁時尚的防水外套傍身，一來可以在雨天發揮防水功效以免濕身，二來又可以在晴天作時尚穿搭。」

港隊嚴陣以待

至於另一位入波功臣，港隊中場黃威亦實力非凡，於亞洲盃外圍賽首場射入第一球，為港隊注入強心針，掀起勝利的序幕。

對於早前在港足祝捷會獲YouTube界紅人《試當真》許賢稱為偶像，黃威回憶起仍是相當高興：「團隊於賽前因疫情而停操一段時間，全靠隊員們都自律地日常鍛鍊，憑著互信與默契，終有成果。」

這位「威威」雖然多了參加公開活動，但對於「男神」稱呼表示擔當不起：「這次一起拍攝的好拍檔 Matt 才是名符其實的偶像吧，高大靚仔，而且好波！他也是我的男神！」



完成外圍賽，劍指東亞足球錦標賽及亞洲盃決賽周，他表示港隊均嚴陣以待，而他個人最希望改善體能：「我的位置是中場，要兼顧攔截、帶球、射門、調動及傳球，對體能的要求很大，我確實仍有進步空間。」

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