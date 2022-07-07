【最好身教】哈里王子熱衷爭取婦女權利 醫生：哈里潛意識受戴安娜王妃影響

▲ 筆者認為戴安娜在哈里眼中是一位非常好的母親。

美國最高法院推翻憲法保障墮胎權，當地社會激起強烈反對聲音。英國薩塞克斯公爵夫人梅根接受訪問時亦提及事件，透露自己與丈夫哈里 (Prince Harry) 是女權主義者，敦促更多不滿禁止墮胎的男性「挺身而出」，公開表達對裁決不滿。女權主義者斯泰納姆 (Gloria Steinem) 稱讚哈里與梅根是「天選家庭」(Chosen Family)，認同哈里確有熱衷爭取婦女權利。

「天選家庭」(Chosen Family) 是一個相對較新的詞，Chosen Family 也可解讀為A Family of Choice，其意思是一班沒有血緣關係的人，像家人一樣互相支持對方。換言之，哈里和梅根已加入了維護女權主義這個大家庭。除了熱心公益，為何哈里會成為一位女權主義者？

相信不少讀者也會覺得哈里的一舉一動是來自他的愛妻梅根，但筆者有另一看法，在過去筆者已發表不少文章關於哈里的潛意識一直受到王妃戴安娜的影響，他心中的戀母情結一直揮之不去。那麼戴安娜是怎樣影響哈里的女權主義思維？

首先王妃戴安娜一直都是一位女權主義者，爭取女性權利是她的職責。另一方面，梅根也一直熱心公益，她有着戴安娜的影子，因此在哈里眼中梅根就像其母親戴安娜。很可惜交通意外斷送了王妃的生命，除了留下念思，還留下未完成的心願，因此哈里為了完成亡母戴安娜的心願，也理所當然地成為女權主義者。

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另一方面，女權主義是為女性爭取權利，而王妃戴安娜本身就是一位女性，在過去皇室和傳媒也不時發放一些對戴安娜或梅根的負面報道，因此當哈里成為女權主義者，這有着為其亡母和愛妻平反的象徵，不單止在保護女性，其實也在保護戴安娜和梅根。此外戴安娜與哈里本身是有血緣的家庭成員，現在再加上因為有共同理念，讓哈里夫婦能與戴安娜成為非血緣關係的天選家庭，相信「天選家庭」這個稱號將會讓哈里更加投入為婦女權利發聲。

王妃戴安娜的親子技巧很值得各位家長學習，筆者認為戴安娜在哈里眼中是一位非常好的母親，因此即使戴安娜離世之後，哈里也一直秉承她的理念，並要完成她未完成的心願。

因此只要各位家長在子女眼中是一位好父母，你們就能成為子女眼中的模範，這樣你想子女成為怎樣的人，他們就能成為怎樣的人，但前提是你們要做一位好爸爸和好媽媽，這就是「有其母必有其子」的親子教育方式！

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文章獲林震醫生授權轉載。