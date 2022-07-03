  • 29°C
香港時間 : 2022703日 (週日) 20:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫生媽媽】童年愛看窗外一點一滴　長大後只顧工作遺忘了單純的自己

育兒經 17:18 2022/07/03

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

你有多久沒有呆呆地看著窗外事物？只顧不斷拼搏？（i-stock圖片）

事緣昨天，十歲女兒打電話給正在上班的我，語氣不安：「媽媽，剛才我躺在你的床上發呆，忽然看見一個男人，拿着圓形反光物體；當我向他走近時，他就轉身離開了。」

我聽得毛骨悚然。在我房中看見男人？她要不是「撞鬼」，就是病到出現幻覺！

追問半天，才搞清楚她的意思。原來她從窗外望到街道對面大厦，看見有人像拿着望遠鏡，疑似偷窺。我安慰她：「我們這邊密密麻麻幾十戶人家，說不定他看的是別的單位。」又承諾會調查事件，她才釋懷了。

此刻，我躺在床上，並沒看見甚麼拿望遠鏡的男人。下午靜悄悄的，我發覺搬來了這些年，竟未曾好好望過窗外，對面大厦水泥牆上斑駁的裂縫，陽光照在上面的陰影，那些漆黑的小小窗戶，隔着密密麻麻的鋁窗花、薄薄的百頁簾或窗簾，看不清裏頭情況。每層每戶都有點兒不一樣，有一戶把淺紅色的床單擱在窗邊晾曬，有一戶搭了竹棚做裝修，有戶擺了幾盆植物，頂戶則僭建了小屋子。

最新影片推介︰

我想起自己小時候，會花許多時間呆呆盯着窗外景物，日復日。鄰近屋子上的水泥牆上，哪兒有裂縫、哪裏重新漆過，紙皮石上若隱若現的規律，牆隙上的攀緣植物一點一點兒生長，我都瞭如指掌。偶爾收近目光，凝視自家窗簾，那布料上規則的圖案、與不規則地飛起的毛綫，在我腦中清晰浮現，恍如昨日。這說不上是甚麼「童年美好回憶」，感覺是很中性的，沒有快樂，也沒有不快樂；就只是自我的無聊對話。

我很奇怪，究竟有多少年沒有看着一些無意義的物件發呆了？像是自從走出童年開始，我被五光十色的世界吸引住了，離開了那個簡單、沉悶、情緒沒有起伏的童年，去追求人生各種慾望和目標，從此就沒有再平靜過來。

太忙了、太多重要里程碑、太多新身份、有趣人和事、成功與失敗、新知識新技能新世界。我忘記了呆呆地望着窗外、那個小小的自己；她被抑壓、隱藏、刻意遺忘在潛意識的某個角落；然而，即使幼稚無力，卻確確實實是自己的一部分，最真摰自然的一部分。

我想起陶淵明的「誤落塵網中，一去三十年」，又想到《紅樓夢》中的「枉入紅塵若許年」。此刻，望着窗外對面的大廈，我在外邊繞了一大個圈子，又回來了。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「被遺忘的自己

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 許嫣 醫生媽媽

相關文章

【兒童飲食】一餐食6塊豬扒12隻雞翼兩碗飯　10歲肥妹成年後努力節食運動難彌補
10:00 2022/06/16
【兒童飲食】一餐食6塊豬扒12隻雞翼兩碗飯　10歲肥妹成年後努力節食運動難彌補
【媽媽心聲】陪子女參加比賽如打仗　媽媽變緊張大師︰孩子面前仲要扮輕鬆
16:02 2022/06/09
【媽媽心聲】陪子女參加比賽如打仗　媽媽變緊張大師︰孩子面前仲要扮輕鬆
【人際關係】中學女生性格孤僻沒朋友　醫生媽媽過來人鼓勵︰做真正的自己
15:54 2022/06/01
【人際關係】中學女生性格孤僻沒朋友　醫生媽媽過來人鼓勵︰做真正的自己

你可能感興趣

【兒童飲食】一餐食6塊豬扒12隻雞翼兩碗飯　10歲肥妹成年後努力節食運動難彌補
10:00 2022/06/16
【兒童飲食】一餐食6塊豬扒12隻雞翼兩碗飯　10歲肥妹成年後努力節食運動難彌補
【媽媽心聲】陪子女參加比賽如打仗　媽媽變緊張大師︰孩子面前仲要扮輕鬆
16:02 2022/06/09
【媽媽心聲】陪子女參加比賽如打仗　媽媽變緊張大師︰孩子面前仲要扮輕鬆
【人際關係】中學女生性格孤僻沒朋友　醫生媽媽過來人鼓勵︰做真正的自己
15:54 2022/06/01
【人際關係】中學女生性格孤僻沒朋友　醫生媽媽過來人鼓勵︰做真正的自己
爸媽心聲 育兒心得 許嫣

最高瀏覽

【泰國升學】陳禛讀英基鋪路銜接海外國際校　羅敏莊與9歲女7月底移居泰國
12:45 2022/07/02
【泰國升學】陳禛讀英基鋪路銜接海外國際校　羅敏莊與9歲女7月底移居泰國
【啃老族】28歲港大畢業女生宅在家拒搵工 基層父母貼錢做1件事
10:57 2022/07/02
【啃老族】28歲港大畢業女生宅在家拒搵工 基層父母貼錢做1件事
【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》
17:16 2022/07/02
【國民初戀】Chantel+Windy+Yumi回歸騷險生意外　姚焯菲率先向小菲象唱《#BFF》