【馮允謙音樂會】颱風下開唱AK力撐　Jay帶淚為病逝嫲嫲獻唱

▲ AK透露跟Jay Fung合作。

馮允謙（Jay）一連四場《Have a JAY Time 2022 演唱會》，昨晚（2日）在StarHall開鑼。演唱會一度遇上颱風襲港，幸昨午改掛三號風球，如常開騷。Jay在台上感謝台前幕後，以及歌迷風雨不改支持他，令他非常感動。

昨晚Jay的父母及一眾親人、好友如梁釗峰、林奕匡、蔡一傑、Mirror的江𤒹生（AK）、林德信，還有同門師弟妹ANSONBEAN和雲浩影（Cloud）等捧場支持。

Jay感謝父母來港支持，但湊大他的嫲嫲缺席令他傷心落淚：「 我哋關係好密切，細個爸爸喺香港工作，媽咪同嫲嫲喺加拿大湊我哋3兄弟，媽咪要返工，所以我大部份時間同嫲嫲一齊。我返嚟香港之後，打電話畀嫲嫲，佢成日都話我好叻仔，喺電視見到我唱歌，其實嗰段時間我無公司，無嘢做。我同佢講，將來開到演唱會，要請嫲嫲嚟睇，可惜兩年前因為疫情她離開咗，為此寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》。」

▲ 含淚向嫲嫲唱歌。

Jay秘密練舞，他與徐㴓喬（Asha）合演吸血鬼三步曲環節，延續《一步一悔過》MV吸血鬼愛情故事。之後Jay換上黑色西裝疑似真空上陣，跳舞時胸肌乍現，觀眾興奮歡呼。

介紹表演嘉賓出場時，Jay說：「呢位嘉賓好大隻，跳舞好叻，請到佢嚟做嘉賓係Mir⋯⋯acle（奇績）」觀眾起哄。合唱《開始倒數》後，Jay笑問AK：「我幫佢哋（指觀眾）問，你會唔會除衫？」AK稱：「依家？」全場尖叫，他賣關子稱買演唱會票入場就知道有否除衫。

Jay稱買不到票，AK立即說：「放心，你有票㗎啦，一定！」Jay讚AK說：「佢超級謙虛和友善，我哋第一次合作就係兩年前，結他彈得好但好少表演，點解呢個人又彈得又跳得個人又咁好嘅呢？」AK說：「似你囉，你剛才跳舞都好掂喎！」

▲ Jay打風下開騷。

他還透露將有新合作：「我好開心，大家都知Jay係我偶像，我好鍾意聽佢唱歌，嚟緊我哋會有新合作，係咩？到時大家就知。」豈料Jay竟說：「我知道未架？」AK拖住他的手說：「你知，我哋錄咗㗎啦！」Jay才恍然大悟，全場爆笑。之後AK獨唱《黑之呼吸》，觀眾站起來跟住跳。

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