【毒舌大狀】黃子華新片煞青　王丹妮首度片場慶祝生日

▲ 《毒舌大狀》煞青。

由吳煒倫（Jack）執導，黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、谷德昭、林保怡、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男等參演的電影《毒舌大狀》宣告煞青。

台前幕後在戶外停車場開香檳慶祝，身穿大律師戲服的子華神一見到整枱香檳面露擔心，搞笑地提醒大家：「請大家唔好向着我噴射，我還有訪問要做！不過我相信可以噴下老闆，假若你不顧前途的話。」

引得現場工作人員笑聲四起，而老闆江志強就學子華鬼馬回應：「我前途靠你啊！」二人即時互望對笑。

▲ 子華等人齊開香檳

預早賀王丹妮生日

眾演員到場後便手執香檳準備發射，子華緊張地再三提醒大家：「千萬不要亂來！」便自行靠邊站免受波及。突然「卟」的一聲，江老闆率先開香檳，導演及其餘演員緊隨其後，喜慶場面非常歡樂，現場充滿「卟」聲。

子華神人如其名，就連開香檳都勁過人，香檳如噴泉一樣湧出來，他幽默的說：「已經噴了半支！沒有了半支！意頭肯定相當之好，噴發量就如全球首富Elon Musk的產品一樣！」

正當大家忙着斟香檳之際，現場突然唱起生日歌，原來是為預祝王丹妮7月3日生日，當Louise見到捧着生日蛋糕的導演時，她表現得既驚喜又開心，她興奮地說：「多謝導演！希望《毒舌大狀》票房大賣！」

▲ 導演吳煒倫代表劇組向王丹妮送贈生日蛋糕。

首次在劇組度過生日的Louise感到新鮮之餘更感激大家為她慶生，最後為自己的生日和電影送上美滿的祝福，眾人影大合照留念。

《毒舌大狀》這個大家庭雖然只相處了短短一個月，不過幕前幕後都非常開心，感情相當之好，劇組更不時有「萬歲環節」，子華對此坦白：「拍這套戲時日日都食，食到肥了很多！完成《毒舌大狀》後要為了下個工作積極減肥！」

十分敬佩和喜歡子華的阿Dee謙卑地說：「能夠跟這麼多前輩一起合作，的確相當榮幸！」栢天男則感到相當不捨，因為太快便煞青了！另外，謝君豪今次除了拍戲外，更從中學懂了使用社交平台，劇組天天萬歲都是由他攝錄下來，在個人平台上跟大家開心share！

與偶像合作興趣

最後，Louise認同今次對她來說是個相當大的挑戰，因為《梅艷芳》中飾演梅姐一角深入民心。

她坦言：「今次毫無形象的枷鎖，為配合劇情需要化了個面帶倦容的淡妝，去演繹一個被冤枉而入獄的媽媽。自己事前都做足準備功夫，而且對手是子華神，又有一班前輩在場，更加要時刻保持狀態，打醒十二分精神，很感激大家的細心指導，令拍攝相當順利、完滿。」

要數今次拍戲最開心的人必提廖子妤，眾所周知她是子華神的忠粉，這次能跟神級偶像合作，更有數場精彩的對手戲，她感激講到：「這次是極大的收穫，完全是人生成就解鎖！」