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【校長專欄】培養子女品德不只靠「管」和「教」   校長︰從社會服務中學習開始

中小學 09:00 2022/07/07

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培養子女的良好品德，應由服務學習開始。

大部分家長都是以「管」和「教」的方式培育孩子的品格，然而，品德教育亦可以「行動」來培養，也就是從社會服務中學習，讓孩子更了解自己和別人，建立同理心，做到克己服禮，樂於助人和有公德心的好市民。

首先，孩子可通過服務社會學會細心聆聽，積極分享，掌握溝通的技巧。這些技巧有助孩子建立對人與物的同理心，做到關心別人的需要，了解他人的處境，再進一步思考自己能如何幫助有需要的人群，幫助別人的同時也能提升自己解難的能力，對個人的品格修養及社會發展都有正面的影響。

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此外，孩子在服務別人的過程中，也能學會彼此互相尊重及「施比受更有福」的概念，從而做到切身處地及體諒他人，並且時刻對身邊人懷有感恩的心和克己服禮。

最後，希望孩子們能多服務社會，這對他們的人生經歷亦有莫大裨益。既能培養他們良好的品格及道德，也能在服務過程中，建立公德心，對社區產生正面的影響，讓他們盡自己的公民責任，貢獻社會。

總括而言，培養子女的良好品德，應由服務學習開始。

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撰文 : 張毅 大光德萃書院創校校長

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