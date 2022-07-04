【自閉症】自閉症狀不會徹底消失 特殊教育導師：只要不放棄可以改善行為

▲ 相片來源：iStock

自閉症 (ASD) 青少年既行為問題係咪無得再訓練？係咪以後都會係甘，係咪已經定晒型？

得！有得攪！如果家長願意敞開心扉，嘗試一下接受挑戰，不妨與少年人一起試試以下方法同行，相信他們的自身能力，NOTHING IS IMPOSSIBLE！

曾聽過不少家長，甚至老師對 ASD 有不同的迷思，例如 ASD 的特性，在兒童期時未有解決，在青少年時期已不可逆轉有關行為表徵。但就我所見的個案，有部份 ASD 青少年，縱使到達初中，甚至高中的年齡層的青少年，都仍能因為某些成人的協助，而改善或淡化其獨特的特性。

最新影片推介：

作為一個 SEN 老師，一位 ASD 青少年家長，親身成就 / 親眼見證不少成功逆轉有關行為表徵的個案。所以，在此我會勇敢地說：「如果成人不放棄，成功的機會一定是會存在。」

本文將主力詳述一些改善 ASD 青少年在社交上的大方向處理手法，希望幫到有需要的您。

ASD 的特性是不會徹底消失的

ASD 兒童跟一般小朋友一樣，同樣地會經過不同的成長發展階段，他們會由一個兒童成長為青少年，再變成一個成年人。而 ASD 特性亦會伴隨他們，我們應該要著眼的方向，並非令有關特性消失，而是淡化，轉化以及改善。

為 ASD 青少年能力投下信任一票

先請成人 - 家長 / 家人 / 老師放下 ASD 青少年特性是不可逆轉的固有框架，要有效處理 ASD 青少年問題，先要處理的是成人的思想框架。

一位知名的女作家海倫‧凱勒，生於 1880 年，她在 19 個月大時因病不幸成了一位失明失聰的人，學習對她而言根本是一項不可能的任務，但她的家人及老師沒有因此而放棄，最終她更成為了一位出色的女作者，這是一個令人非常鼓舞的成功例子。所以相信青少年的能力，陪伴他們一起衝破困局吧！

協助他們建立社交圈子

人都需要被認同、被愛，同樣地 ASD 青少年都會有一定程度相同的感受，他們在社交表現上出現困難，成人可做的角色是為他們營造一個又一個與人溝通的機會。例如：陪他們去大型活動，感受一下大家互動的氣氛；安排小組交流，同儕協助下嘗試表達自己想法，從中得到被人讚賞與認同；以及參與其他義工服務，學習一下助人及傳送愛心。

可能大家會覺得，他們在以往參加類似活動的反應不大，但透過參與不同活動，眼界及想法都會有所不同，以及透過不同的外界因素受到刺激及啟發，嘗試一下多參與，不要因沒有即時效果而放棄。偉大的發明家愛廸生都不是只用一朝一夕便成功的，加油加油！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T