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【再見衛斯理】著名作家倪匡逝世　沈西城：倪大哥今午走了

社會 18:49 2022/07/03

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瘋傳倪匡逝世，沈西城：倪大哥今午走了。（資料圖片）

知名作家倪匡今日（3日）下午於寓所逝世，享年87歲，倪匡友好、作家沈西城在社交平台指，「倪大哥今午走了！」

香江四大才子之一的倪匡，是一代科幻小說作家，創作經典包括《衛斯理系列》、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》、《亞洲之鷹羅開系列》等。亦創作超過300部電影劇本。

倪匡本名倪聰，1957年由內地移居香港。先後使用過的筆名包括衛斯理、沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍，是兩岸三地和全球著名的科幻小說作家、劇作家、評論家。

此外，倪匡創作超過300多個電影劇本，他的首個電影劇本1967年《獨臂刀》開創香港電影「新武俠」時代。在60年代至70年代，他主力為邵氏創作劇本外，同時也為其他電影公司寫劇本，包括當時邵氏主要對手嘉禾，李小龍經典作《精武門》亦由倪匡編劇。

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記者：李榮忠

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