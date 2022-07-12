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【愛上閱讀】學生群中的打機組和看書組 張宏艷：肯看書就是人生勝利組

育兒經 20:00 2022/07/12

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看手機、看書，其實是兩種截然不同的能力。

現代社會中，只要肯看書就是人生勝利組。我這麼說，是觀察中學的兒子及其同學而得此結論，同學們基本上分為兩類：打機組和看書組。

「打機組」集中於玩手機遊戲，除了做學校功課外，每天大約花4至6小時玩電子遊戲。打機組對多媒體平台的反應強、判斷力佳，一看到屏幕上的文字、圖像，馬上懂得神速應變。問題是，一旦翻開不會自己動的實體書，就開始打瞌睡。

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「看書組」當然也玩手機，但更喜歡看書，每天大約花2至4小時看書，練成一眼關七的閱讀能力。他們的閱讀速度快、理解能力強、語言能力比較高。不論寫作長篇文章或短小精悍的網文，豐富的文學見識有助他們表達和創作。

看手機、看書，其實是兩種截然不同的能力。懂得看手機閃爍跳動的內容者，空間感強、應變快速；懂得看白紙黑字文章者，認字、理解和想像力佳。如果想兩者兼得，就要多看書，多閱讀。

愛書人最高興的事，當然是有書看、有書買。太古地產今年重新推出「書出愛心‧十元義賣」，30萬冊好書，每本只售10元，展期至7月3日為止。年初時我向該計劃捐出多本好書，現在正好享受讀書之樂。肯看書就會贏，有興趣者，可往太古坊ArtisTree及栢克大廈參觀。

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原文刊於《晴報》，原題為愛看書才會贏

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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