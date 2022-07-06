【數碼腳印】請勿放子女大小便沖涼相上網 父母歡愉何苦要子女將來承受？

▲ 網絡上分享要小心，切勿留下不能磨滅的數碼腳印。

仍記得這幀相片嗎？是我幾年前拍攝宣傳片的一幕，呼籲父母切勿把兒女涉及私隱的影像隨意放上網，否則後患無窮。當時很多朋友問︰「呢張性感泳衣照係咪真係你嚟㗎？你阿媽真係擺上網分享呀？」放心放心，劇情需要，頭部以下都是移花接木，方太並沒有胡亂分享相片。為何特意拍片作嚴正呼籲？當年我不太清楚，今天我終於悟出道理！一個可悲現實，是出賣兒女的私隱往往是最親的父母。君不見近年在社交平台上，不時看到名人或朋友，把自己年幼子女的沖涼、大小二便相片影片放上網。雖然普遍看不到私處，或被Emoji遮蓋，但我摸不着頭腦，為何要這樣做？設身處地，如果父母本人被家人拍攝類似的相片然後放上網，你感受如何？



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我瞬間明白為何父母樂此不疲，放兒女大便小便沖涼相上網，因為一眾留言的成年人，異口同聲地說細路如厠樣子很可愛，或說︰「哎呀！我個仔都係咁樣大便㗎！哈哈哈！」天啊！這個是甚麼世界？是否只有我一人覺得有問題？我是否很多事？我留言唱反調會否被圍插？

直至有次我看到一位媽媽好友，又把自己孩子如厠片段放上網，在一眾Uncle、Auntie紛紛讚好時，我力排眾議，冒着反面的危險私訊好友說︰「希望你不介意我直言，雖然家長係細路嘅監護人，絕對有權點樣運用影像。當佢長大後，不管係咪事業有成，但睇到自己童年大便嘅片段在網絡上流傳，情何以堪？」

還幸好友明白事理，很快便回覆︰「你肯同我講真話，證明你為我好，我聽你話，立即刪片。」我舒一口氣，大家講道理，友誼沒受影響。

家長們的歡愉，將來要子女承受，何苦呢？可能我是少數覺得有問題的人，但我還是不厭其煩呼籲父母，網絡上分享要小心，切勿留下不能磨滅的數碼腳印。

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原文刊於《晴報》，原題為勿放子女如廁沖涼相上網