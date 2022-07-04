【夫婦相處】與丈夫煲劇放聲同哭同笑 真正愛一個人才會卸下偽裝盔甲

▲ 能與你同哭、共辱的，才是你最值得珍惜的伴侶。

我丈夫是一名電視精，近年喜歡煲串流平台的劇集。近日我受其影響，一起追看早前在該平台熱播的韓劇《二十五‧二十一》，其中一幕讓我們印象難忘。

劍擊手女主角的媽媽是一位新聞報道員，因此丈夫與我的代入感更強。女主角與媽媽的感情欠佳，因為媽媽只沉醉於工作，即使童年時爸爸因病過身，媽媽寧願留守電視台報突發新聞，也不出席丈夫喪禮，此事讓女主角一直耿耿於懷。

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多年後，兩母女一起拜祭亡人，平日冷靜沉穩的母親叩頭跪拜良久仍不起來，女主角細看下才發現母親正在痛哭，訴說多年來其實很掛念丈夫，只是抑壓自己的情緒，場面感人。眼淺的我立時眼濕濕，但生怕鄰座的丈夫擔心，所以強忍眼淚。誰知在我熱淚盈眶時，丈夫肥肥的肉手遞了過來，指着我身旁的紙巾盒，原來丈夫也感動得哭了。結果兩人放聲同哭，再同笑地互相比拼誰的眼淚較多。

兩個人相處，很多時慣性追求「一起開心」、「分享快樂」。人生如果天天如意，那便不是人生，因為不如意事十常八九。但當遇到波折時，我們往往因為「唔想對方擔心」，所以盡力隱藏負面情緒。男士更甚，被世俗枷鎖定性為鐵漢，流血不流淚。被上司責罵扮無事，被同事恥笑扮聽不到，被公司炒魷扮繼續上班……不快情緒愈滾愈大，終有一天或會爆煲，兩口子很難走回頭路。

除了分享，兩口子相處還要接納。聽過一個故事，一男子娶了一位十全十美的女子回家。度蜜月時，一大清早，丈夫刷牙，妻子突然肚痛，衝入廁所在丈夫面前大便。男崩潰，受不了，要離婚。

真正愛一個人，才會卸下偽裝盔甲，真切地分享自己的情緒，接納伴侶的情緒。只能與你同笑、共榮的，未必是對的人；能與你同哭、共辱的，才是你最值得珍惜的伴侶。

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原文刊於《晴報》，原題為同哭共辱的伴侶