【閱讀動力】孩子是否擁有很多書並不重要 父母要買書也要成為子女看書的動力

▲ 圖片來源：（iStock圖片）

又到了經常下雨的季節，多了些雨前或雨後才出現的昆蟲和動物，例如蜻蜓、飛蟻、蛙和蝸牛，牠們就像能預測天氣般，到時到候便會出現。

侄兒知道，忽然看見天空上有大量蜻蜓出現，即預告將會下雨，這是小時候我告訴他的。

後來有天他指着天上一羣蜻蜓問我，知否為甚麼蜻蜓會在大雨來臨前出沒。

我說︰「不知道。」

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於是他告訴我，那是因為牠們是在水中產卵的，所以要趁下雨天，水池或河溪的水位高時，便到水中產卵去。所以，每逢下雨牠們就會出動，趁下雨時找地方產卵。

這一切都是他從書上看來的。他還知道有蜻蜓出沒的水池或河溪是好事，因為蜻蜓愛在清澈的水中產卵，所以能吸引牠們產卵的水，便證明那是乾淨清澈的水。

他媽媽說，當我告訴他「當看見有大量蜻蜓出現在天空上，即預告將會下雨」後，勾起了他的好奇心，令他有找出答案的動力。

小孩子要找答案不是問父母便是問老師，而他當時則找了「啞老師」--從書中找出答案和資料，成為他個人的認知。

孩子是否擁有很多書並不重要，重要的是有甚麼動力可以令他去翻書看書。沒有動力，再多的書籍放在他面前也沒用，父母既要買書給孩子，也要成為孩子看書的動力。

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原文刊於《晴報》，原題為父母要成孩子看書動力