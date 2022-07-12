【戀上人夫】戀上人夫發展地下情兩年 港女矛盾：希望找到對自己專一的人

▲ 人在愛情中有時頗盲目，對一個出軌打破了專一和忠誠的人，卻希望他對自己專一與忠誠。

在感情關係裏，有種人會嘗到愛的味道卻沒擁有的權利，認真去愛卻會在愛中受傷，他們叫第三者。「我對老婆已沒有甚麼感覺，有的只是家庭責任，雖未離婚，但我們已經沒有感情。」以上是很多出軌者作過的解說，兩年前她也曾在已婚的他口中聽過。

過去兩年，她一直給他填補他口中所謂的失落。她形容自己與他的關係是地下情；準確點說，這是一段帶着恐懼與自責的感情。在大部分人眼中，小三破壞別人家庭，一旦被人知悉，只會被指摘，是名副其實的見光死。

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因為自己不想成為他們「逼分」的推手，她一直在靜默中等待，從沒有催迫他要跟太太離婚。她曾經想過，再等一段時間他和太太會否分開？但要待多久？一年之後又一年，她與他的感情仍是見不得光的地下情，他對太太仍是一直的負責任。她開始懷疑腦海裏的是期望還是奢望？

「愛一個人愛得這樣辛苦，是我命運不濟還是上天作弄我？」她將遭遇歸咎天數命理，只反映當下內心思想模糊混亂。

「愛情本是令人開心滿足的經驗，是甚麼令你的愛，變成是一種既虐己又虐心的經驗？你希望擁有的是怎樣的愛情？」我希望她聚焦於自己的思緒與感受，因為愈忽略內心定位，愈難找到出路。

「當然是希望找到一個愛自己、對自己專一的人。」她開始道出有愛的感覺卻沒有專一基礎的感情矛盾。人在愛情中有時頗盲目，對一個出軌打破了專一和忠誠的人，卻希望他對自己專一與忠誠。

人對愛情有渴求本是正常的事，但如果經營的關係與自己的期望與原則相違，愛很容易會變成痛。痛是因為自己背叛了自己。要降低自己的感情期望去屈就，還是堅持原則向一段眼淚多於笑容的關係說不，是她在十字路口難再迴避的抉擇。

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原文刊於《晴報》，原題為戀上人夫卻背叛自己期望