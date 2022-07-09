【男人之苦】新婚男子勃起功能障礙求醫　性治療師：勃起功能愈緊張愈退縮

男人常被形容為「好性」及「好勝」；如果在性上好勝，很大可能只會看到自己在性生活中的失落。失落不是因為好性，而是好勝。

結婚不久，他發現自己在勃起功能上有問題，令他緊張得接近慌亂。「我是否不正常？能否醫治？為甚麼會這樣？我真的喜歡太太，但對着她就是硬不起來，即使硬到但一會兒就軟，是甚麼緣故？我看AV時沒有這種情況，是否看得AV多會影響性能力？」他提出連串問題。

「如果情況不能改善，我擔心會影響和太太的關係，畢竟性是婚姻關係中的重要部分，而且我們也是30多歲。」當談及自己表現與期望不符，他一直皺眉。

「你所述的勃起問題，看AV及自慰時沒有發生，只在與太太進行性行為時才出現，你覺得跟太太上床及看AV，心理及情緒上有甚麼不同？」我問。

「跟太太上床會興奮一點，同時緊張一點，緊張自己做得不夠好。」他回答。

好的標準是甚麼？其實他沒有具體答案，只希望自己的表現不比「他」差。這個「他」原來是太太的前夫。太太之前有過一段婚姻，他經常提醒自己要比她的前任好，要讓她的現在好過以往。

「對待她好」與「自己好勝」有時只是一綫之差；前者以對方為重點，後者重心在自己。有些好勝的男人，會不自覺把性行為當作是一場表演，或者是與對方前任一個比拼。帶着一個假想敵上床，全程自我審查，既難放鬆也不投入。

勃起功能是受「副交感神經」影響，需要在輕鬆情況下才會自信抬頭，愈緊張愈退縮。那話兒的反應，跟做人道理都是一樣。

「她選擇你，已代表了你在她心中的好，不再需要搜集證據，更不需要用胯下那幾吋去證明。」聽後我看見他露出第一次笑容。

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原文刊於《晴報》，原題為那話兒對太太沒反應？