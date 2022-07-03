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【倪匡逝世】曾於電影《藍血人》飾演衛斯理　劉德華：認識他是難得的緣份

娛樂 20:17 2022/07/03

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（經濟日報圖片）

著名作家、電影編劇倪匡逝世，終年87歲。曾在2002年上映電影《衛斯理藍血人》內飾演衛斯理的劉德華，對於倪匡離世，他回應傳媒表示：

對於倪匡老先生病逝深感遺憾，從小就喜歡他的科幻小說，他除了是一位博學多才不可多得的長輩，在我心中是一位智慧老人，曾經多次向老師討教，獲益良多，認識他是難得的緣份。香港文壇對他的離去絕對是一個莫大的損失
願倪匡先生一路好走 
其家人節哀

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撰文 : TOPick柴犬出動

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