【倪匡逝世】曾於電影《藍血人》飾演衛斯理 劉德華：認識他是難得的緣份 娛樂 20:17 2022/07/03 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ （經濟日報圖片） 著名作家、電影編劇倪匡逝世，終年87歲。曾在2002年上映電影《衛斯理藍血人》內飾演衛斯理的劉德華，對於倪匡離世，他回應傳媒表示： 對於倪匡老先生病逝深感遺憾，從小就喜歡他的科幻小說，他除了是一位博學多才不可多得的長輩，在我心中是一位智慧老人，曾經多次向老師討教，獲益良多，認識他是難得的緣份。香港文壇對他的離去絕對是一個莫大的損失 願倪匡先生一路好走 其家人節哀 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 網上瘋傳大作家倪匡逝世終年87歲 筆下創作經典小說電影劇本無數 今日 19:19 網上瘋傳大作家倪匡逝世終年87歲 筆下創作經典小說電影劇本無數 倪匡現身書展談退休生活 84歲倪匡心願：壞人有壞報 19:20 2019/07/22 倪匡現身書展談退休生活 84歲倪匡心願：壞人有壞報 倪匡談香港年輕人：永遠站年輕人一方 【有片】 11:24 2016/07/04 倪匡談香港年輕人：永遠站年輕人一方 【有片】 你可能感興趣 網上瘋傳大作家倪匡逝世終年87歲 筆下創作經典小說電影劇本無數 今日 19:19 網上瘋傳大作家倪匡逝世終年87歲 筆下創作經典小說電影劇本無數 倪匡現身書展談退休生活 84歲倪匡心願：壞人有壞報 19:20 2019/07/22 倪匡現身書展談退休生活 84歲倪匡心願：壞人有壞報 倪匡談香港年輕人：永遠站年輕人一方 【有片】 11:24 2016/07/04 倪匡談香港年輕人：永遠站年輕人一方 【有片】 倪匡 劉德華 電影 演員