有政戲online：林鄭行至習近平前方介紹官員　被習近平隨行官員勸阻

▲ 林鄭月娥行至習近平前方介紹官員，被習近平隨行官員勸阻

國家主席習近平日前一連兩日訪問香港，有眼利的政界中人發現一段小插曲。6月30日下午，習近平在會展會見時任主要官員，陪同的時任行政長官林鄭月娥走到習近平前方，打算逐一介紹，但被隨行人員出手勸阻。

翻查短片，習近平在林鄭月娥陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，出席者包括終審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守議員及第五屆特區政府主要官員和全體常任秘書長。然而，當林鄭月娥陪同習近平進場時，林鄭行至習近平前方，打算主動逐一介紹在場的官員及代表，但當林鄭月娥介紹完時任律政司司長鄭若驊後，打算繼續介紹下去時，被習近平的隨行人員出手勸阻，林鄭月娥遲疑數秒，才行至習近平的身後。

有資深建制派人士指，林鄭走到習近平前面，不符合內地官場禮儀，所以內地官員見狀，唯有出手勸阻。

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