【倪匡逝世】重溫倪匡訪談十大金句　談命運及人生：人老了不到你對抗

▲ 倪匡今日傳出離世消息。（經濟日報圖片）

著名作家、電影編劇倪匡今日（3號）逝世，終年87歲。作家兼倪匡好友沈西城今日黃昏於個人Facebook發文寫道︰「倪大哥今午走了！」。其後作家陶傑亦向傳媒証實了消息。

倪匡一生寫過逾300本小說、460個電影劇本，當中未計及散文、專欄等文章，眾多作品中，最受歡迎定是「衛斯理」系列，曾多次被改篇成影視作品和漫畫。有說將小說和影視作品洽購版權費計算在內，多年來稿酬收入更近1億元。

▲ 2019年出席書展。（經濟日報圖片）

2016年，有出版商將他絕版多時的散文集《靈界》和《倪匡傳奇》重新整理，並加入倪匡訪談錄，改編成《倪匡談往事》和《倪匡談命運》，亦為倪匡最後出版的完整書籍，其後2019年，他應書展科幻推理主題出席講座活動，回顧自己的寫作生涯，大談命運、靈魂、外星人等話題。

倪匡：開心最重要

在2016年及時2019年 的訪談中，倪匡自稱老頑童信了上帝，一直與上帝保持對話，而上帝同意他出來接受訪問，倪匡妙語連珠，節錄如下：

絕筆：「那是指我用手寫出來的文章，恐怕這是最後一篇。我現在有點手震，控制不了枝筆，寫字不像以前般流利。現在我都用電腦打字，習慣了。」

命運：「很多事情是注定的，我非常相信命運。說起來，好消極。實際上，年輕時不相信命運，想到對抗，但人老了，不到你對抗。」

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人生：「開心最重要，好多人憂鬱至死。憂鬱無幫助，我今日破產，不會因為抑鬱而中六合彩。」

外星人：「我相信人死後有靈魂，相信外星人的存在，認為上帝就是外星人，這是一種好大的力量可以控制地球上的人。」

教仔：「好的孩子寵不壞，壞的孩子教不好。小孩子好壞對社會有甚麼影響？」

養生：「食肉要食肥，食雞要食皮，老來不運動，後生飲酒食煙。我吃東西只求濃味，不理是否有益，愛食腐乳、咸蛋、涼瓜。」

▲ 自言「絕筆」兩本散文結集。

願望：「做壞事的壞人有壞報，好人有好報。 現實世界好人往往被人欺負，中國歷史中好人都沒有好結果。」

生命：「生命的配額越來越少，人生樂趣越來越少，病痛越來越多。喝酒、抽煙、寫作的配額都用光了，但有一樣除外，就是睡覺，一碰枕頭就睡覺，而且不斷做夢，我也不知道為何年紀越大，睡得越多。」

靈感：「我創作沒有靈感，我創作是職業必需，說出來很慘，等到靈感來再創作我無以維生。我除了寫作之外沒有其他謀生本事。」

夫妻：「「我們夫妻感情很好，雖然我做過很多壞事，但她這麼多年也沒有對我說過一句重話。」