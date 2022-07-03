【倪匡逝世】倪匡曾透露患皮膚癌　難享受美食「死咗九成」

▲ 知名作家倪匡今日逝世，享壽87歲。（經濟日報資料圖片）

知名作家倪匡今日逝世，享壽87歲。他早於2019年出席書展講座時，透露自己患上皮膚癌，指患病最慘是味覺退化，難以享受美食，且受咳嗽困擾致夜難成眠，形容自己是「死咗九成」。

倪匡在書展時透露，自己身上有十多種大大小小的毛病，加起來共折磨他30幾年，尤其皮膚問題，更困擾10多年，「看過七個醫生，有三個說是癌症，有四個說是濕疹，你信哪個？」倪匡腿部也長了巴掌大的腫瘤，不停地潰爛、發炎，不同的醫師有不同說法，有的叫他不需在意，有的建議割除。他則認為，自己年事已高，決定不作治療，笑指病痛最終也會與他「同歸於盡」。

另外，倪匡也透露，太太李果珍也患腦退化，每天都重複問同樣的問題幾百次，起初令他感到非常痛苦，要努力催眠自己也有腦退化，這樣才能將心比心的面對。

倪匡和太太李果珍，育有兒子倪震、女兒倪穗，媳婦是香港女星周慧敏。倪匡是知名作家、編劇、節目主持人，最著名的著作，包括《衛斯理系列》 、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》等。

倪匡有七位兄弟姊妹，他排第四，胞妹亦舒也是香港著名小說和散文作家，作品包括有《玫瑰的故事》、《我的前半生》、《流金歲月》等。

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責任編輯：胡偉明