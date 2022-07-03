【倪匡逝世】倪匡《衛斯理》系列膾炙人口 　名字源自大坑一條村

▲ 知名作家倪匡今日逝世，享壽87歲。（經濟日報資料圖片）

知名作家倪匡創作逾300本小說，及超過300部電影劇本，最經典作品是《衛斯理》系列，曾被改編成電影、電視和廣播劇。倪匡曾透露，「衛斯理」一詞，源於他有一次乘車經過大坑，見到名為「衛斯理村」的門牌，之後覺得「衛斯理」這個名字，有外國人味道，適合用於洋化的題材，於是順手拈來。

倪匡本名倪聰，對於筆名倪匡，他透露，自己改筆名，都是「亂來一通」，筆名倪匡的「匡」字，就是在《辭海》隨點一通，他更打趣，幸好不是點中粗口用字，否則「大鑊」。

《衛斯理》系列是倪匡最膾炙人口的作品。1962年，倪匡以「衛斯理」為筆名，撰寫連載科幻小說，第一篇小說名為《鑽石花》。《衛斯理》系列的主角，是衛斯理與其妻子白素。

《衛斯理》系列由倪匡創作的共有150個故事，記載於145本小說之中，當中包括以前傳形式的《少年衛斯理》，加上授權其他作者所寫的11個故事，衛斯理系列現共有161個故事，合計156本小說。

《衛斯理》系列多次被拍成不同類型的影視作品，例如，《衛斯理藍血人》是2002年上映電影，由劉德華、關之琳和舒淇主演，導演是劉偉強。《原振俠與衛斯理》是1986年上映的電影，由藍乃才執導，周潤發、張曼玉、胡慧中主演，改編自倪匡所寫的原振俠小說《血咒》。

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責任編輯：胡偉明