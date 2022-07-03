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【強制檢測】65處所納強檢　堅尼地城敏華冰廳、尖沙咀一蘭上榜【附名單】

社會 23:10 2022/07/03

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

65處所納強檢，25食肆上榜包括敏華冰廳

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新36個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月5日之前完成檢測。須強檢處所包括25間食肆，敏華冰廳、KFC 有分店上榜。

6月27至7月3日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 將軍澳新都城第二期 2 座
  • 柴灣小西灣邨瑞樂樓
  • 青衣青華苑華奐閣
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 將軍澳健明邨明域樓
  • 大埔宏福苑宏道閣
  • 葵涌葵聯邨聯喜樓
  • 柴灣富景花園 1 座
  • 油麻地彌敦道 311-313 號 康僑大廈
  • 北角柏傲山 5 座
  • 粉嶺碧湖花園 7 座
  • 屯門兆禧苑安禧閣
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 馬鞍山翠擁華庭 6 座
  • 石硤尾石硤尾邨美亮樓
  • 屯門大興花園第一期 1 座
  • 石塘咀皇后大道西 590- 596 號兆宜大廈
  • 大埔大埔太和路15號太和 中心 2 座
  • 鰂魚涌鰂魚涌街 121 號太 就樓
  • 粉嶺粉嶺名都怡景閣
  • 屯門山景村景華樓
  • 沙田禾輋邨德和樓
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 堅尼地城卑路乍街28號金 寶閣
  • 青衣青衣邨宜業樓
  • 大圍曉翠山莊 10 座
  • 馬鞍山錦英苑錦良閣
  • 元朗采葉庭 6 座
  • 堅尼地城觀龍樓 F 座
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低 座
  • 青衣青泰苑誠泰閣
  • 鰂魚涌康山花園 2 座
  • 大埔舊墟直街 9 號粵發大 廈
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居 3 座
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓
  • 葵涌大窩口邨富雅樓
  • 大埔寶鄉邨寶興樓
  • 香港仔香港仔中心港富閣
  • 香港仔香港仔中心港泰閣

其他處所特定時間請看

  • 佳記美食 油麻地上海街 88 號地下 佳記美食
  • 添鋒茶室小廚 香港仔嘉禾街 27-33 號大 德樓地下 E 鋪
  • 敏華冰廳 堅尼地城Imperial Kennedy 商場地下 9 號鋪
  • KFC 灣仔莊士敦道 112 號雙喜 樓地下 4 及 5 號鋪及 1 樓 A 及 B 鋪
  • Rajdoot印度和尼泊爾餐館 西營盤皇后大道西 425Q 號地下(後鋪)
  • 洪師父牛肉麵 沙田連城廣場 1 樓 106 號 鋪
  • 昇平粉麵餐廳 屯門兆麟苑兆麟商場地下 13B 號鋪
  • 一鍋堂 荃灣眾安街 55 號大鴻輝 (荃灣)中心 19 樓
  • 啟翔二職員餐廳 香港國際機場抵港層 5 樓 5V514A 號鋪
  • 翠園 將 軍 澳 PopCorn 2 樓 PopFood 1-2 號鋪
  • 畔溪尚粵館 將軍澳東港城 2 樓 235 號 鋪
  • 謝謝儂 將軍澳東港城 1 樓 195 號 鋪
  • 海雲天 紅磡九龍海逸君綽酒店 2 樓
  • Santorini Greek Restaurant 半山區蘇豪伊利近街51 號 伊利閣地鋪
  • 日木三分 北角丹拿道 46 號地鋪 日木三分
  • 活一鮮 北角錦屏街21號東發大廈 A 座地下
  • Café bar on 8 半山區麥當勞道 2 號聖約 翰大樓 8 樓
  • 十大碗粥麵專家 旺角豉油街 66 號地下
  • 芽莊越式料理 旺角新世紀廣場 2 樓 269 號鋪
  • 紅茶冰室 油麻地彌敦道 498-500 號 地下
  • 得記大排檔 油麻地吳松街臨時熟食小 販市場地下 1 號鋪
  • 正九清湯腩 油麻地文明里 11-13 號常 安樓地下 1 號鋪
  • 一蘭 尖沙咀棉登徑 8 號地庫 B 鋪及地下入口大堂
  • 華嫂冰室 尖沙咀棉登徑 8 號地下 G7-G8 號鋪
  • 點點心 油麻地文匯街28 號文景樓 地下

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記者：鄧凱文

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