【倪匡逝世】學生愛讀《衛斯理》長踞借閱榜百大　陳葒：布局懸疑成欣賞長篇文學踏板

▲ 本港著名作家倪匡今日（3日）在家中病逝，其筆下《衛斯理系列》小說是學生流行讀物。（資料圖片）

本港著名作家倪匡筆下最著名的科幻小說《衛斯理系列》，是不少港人學生年代的流行讀物之一，長年打入本港公共圖書館「書籍借閱排行榜」百大，前中學校長、陳校長免費補習天地創辦人陳葒形容衛斯理小說布局懸疑，他兒時亦是其忠實讀者，又指對於本身不太熱衷於閱讀的學生及年輕人而言，倪匡作品比金庸所著武俠小說更易入門，是打開閱讀長篇文學作品的踏板。

公共圖書館借閱榜 長踞百大

《衛斯理系列》自1963年起在報章連載，後來集結成書。翻查公共圖書館網頁的「書籍借閱排行榜」，曾改編成電影、以外星人為題材的《藍血人》，至少過去4年（2018至2021年）均打入成人外借小說類首100位館藏，同系列《追龍》及《老貓》也經常上榜。

今日（3日）倪匡隕落消息一出，陳葒亦在社交網站Facebook撰文回想40年前，他從廈門移居香港時語言不通，家徒四壁，舉目無朋，是衛斯理系列作品「讓那個惶恐的少年有了一個逃遁現實的外太空，讓那顆忐忑的心有了雖然短暫但極為重要的安放之處。」

▲ 倪匡部分著作，包括《衛斯理系列》部分作品。（資料圖片）

陳葒指兒時快樂之源 布局懸疑

陳葒向本報表示，他兒時在內地已對中文產生濃厚興趣，直至來港讀小學時開始有機會閱讀倪匡作品，除為他帶來快樂，也是首次接觸此類較短篇、布局懸疑的科幻小說，也影響他日後中三在皇仁書院首次參加科幻小說徵文比賽，模倣衛斯理作品布局參賽便奪冠。

他又說，印象中衛斯理小說向來有不少學生借閱，不似其他中國經典文學或金庸武俠小說般，閱讀前毋須具備大量歷史知識，

本身唔鍾意睇文字嘅人，都可以當成好有趣嘅故事睇，令到更多學生愛上閱讀，係進入睇更長文學作品嘅踏板。

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記者：馮琪雅