【倪匡逝世】陶傑透露倪匡近兩周病情急轉直下　形容倪匡已有心理準備面對死亡

▲ 倪匡逝世。（資料圖片）

「香江四大才子」之一、著名科幻小說倪匡早年封筆後，近年對外公布罹患皮膚癌，並決定放棄治療，今午在家中病逝，享年87歲。倪匡好友、專欄作家陶傑今晚在社交平台發文悼念倪匡，並向傳媒透露指倪匡近兩周病情急轉直下，日前與倪匡進行視像電話，對方已無力說話回應，形容今日結局對倪匡而言是「解決」。

倪匡2019年曾在書展中透露自己患皮膚癌，受皮膚問題困擾多年，諮詢醫生後，認為自己年事已高，且自覺很快與疾病同歸於盡，便決定放棄治療。陶傑接受傳媒訪問時透露，倪匡近年生病很辛苦，而近兩星期病情急轉直下，需打嗎啡止痛，他幾日前亦曾跟倪匡視像通電，指對方當時「好攰」沒有說話，形容對方已有心理準備面對死亡，「佢份人鍾意玩，唔怕死，想早啲解決。」

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記者：黃小冰