【自資院校】宏恩學院報名逆市飈1.5倍　崔康常：必修國安與基督教背景無衝突

▲ 宏恩基督教學院校長崔康常表示絕不擔心殺校，因學校做得有質素就有人讀。（馮琪雅攝）

自資院校宏恩基督教學院，今年9月擬逆市開辦3個新課程，其中2個社工課程已獲批，全校另加入國安教育必修課。創校校長崔康常透露，今年全校課程已有600多人報名，在移民潮及疫情下反而增長1.5倍，120人已交留位費，創該校歷年新高。

他指學院創校僅7年，需要時間讓社會了解辦學質素，形容今年發展理想，未來也「絕不擔心」被殺校。

兩社工新課程已獲批 國教成必修課

宏恩於2015年創校，首年開辦3個學位課程，收生人數只有約50人。近年本港部分自資院校陷入收生困難，教育局去年底資料顯示，8成自資院校去年實際收生人數低過預期；其中宏恩只收90新生，只達預期人數不足3成。

移民潮升職機遇 社工課程受捧

校長崔康常近日公布最新收生情況，透露該校9月新學年已有約670人報名，比去年近300多1.5倍，全校10個課程報名人數都有增長，社工課程佔一半；其中120人已交留位費，他估計中學文憑試（DSE）本月20日放榜後，起碼再多數十名考生報名，期望最終收生人數按年增1倍至200人。

宏恩本學年已獲批加開社會工作高級文憑課程，以及在現有社工榮譽學士課程，加入3年兼讀制轉制課程，分別設50及45個學額；物業及設施管理專業文憑則尚待審批。宏恩社會工作學院副系主任兼助理教授王錦聰指，移民潮加上退休潮亦帶來升職機遇，兼讀制課程可吸納需要升職向上流的8,000多名「文憑社工」報讀，加上學校實施「一校一社工」等政策，對收生正面樂觀。

崔康常又說，9月起全校課生將「必讀」4小時的國安教育課，涉及法例基本內容，學生觀看錄像後進行測驗，不合格需重考，但不會列作畢業條件。他認為推國安教育與基督教辦學背景並無衝突，引用聖經故事強調「聖經教導要順從掌權者」，「課程係訓練佢做人，有乜理由國家嘅法律都唔識，難以自圓其說。」

「有質素就有人讀」 校長無懼殺校

將加入專上學院取消註冊程序的《專上學院條例》修例草案，料於年內提交立法會審議，取消註冊的權力授予教育局局長。被問到移民潮下是否擔心被殺校，崔康常重提他昔日將恒生商學書院（恒生管理學院前身）變成高考「A工廠」的往績，斷言「我絕不擔心（殺校）」，「以我咁多年教育經驗，你做得有質素就有人讀，無質素執咗佢都應該，無謂誤人子弟。」

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記者：馮琪雅