【自資院校】宏恩基督教學院「基督教事工」課程　培訓傳道人及教師

▲ 宏恩近年先後開辦「基督教事工」高級文憑及榮譽學士課程，圖為學生校園生活照。（校方提供圖片）

自資院校宏恩基督教學院先後於2019年及2021年推出「基督教事工」高級文憑及榮譽學士課程，其中學士課程去年首屆只取錄到1名學生，今年整體收生情況也略見改善。校長崔康常指，課程可裝備畢業生未來擔任教會傳道人以至學校宗教科教師，出路廣闊。

學士去年僅收1生 今年略改善

首屆「基督教事工」榮譽學士課程唯一一名學生，是英華書院去年中學文憑試（DSE）考生陳昭傑，他憶述自己中學時期「惡名昭彰」、曾留班兩年，後來受教會影響，以神學課程為目標，便選擇入讀宏恩基督教事工榮譽學士課程，由於首兩年課堂與高級文憑近似，故兩個課程學生可以一同上部分課程，他在過去一年毋須單獨上課。

▲ 宏恩基督教學院於6月29日舉行基督教事工課程異象分享感恩午餐會，圖為首屆基督教事工榮譽學士課程學生陳昭傑，去年畢業於英華書院。（馮琪雅攝）

陳昭傑指，入讀課程後發現大學科目比中學更實用，所運用的學習方法「令我想學得好啲」，其中「教會行政實務與運作」課堂可以去教會實地視察「風火水電」，有助他加深對教會認識，朝擔任教會幹事方向發展。

宏恩是首間獲政府資歷架構認可開辦基督教事工課程的自資院校，崔康常指課程跟一般神學院課程不同，三分之一課程教通識，裝備學生面對社會、了解時事，而現時擔任教會傳道人一般需要畢業於「不獲政府承認、近乎學士學位的神學院課程」，即使只是擔任教會幹事亦應具備一定學識水平；他又指現時學校宗教科教師一般只由「信得幾好的教師」兼教，他認為該課程畢業生若再進修教育文憑，更受學校青徠，其他出路包括非政府機構或政府工作。

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記者：馮琪雅