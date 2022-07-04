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【酒店情報】嘉里聯乘Sweaty Betty推周末瑜伽早餐班　$400練一小時瑜伽+營養早餐【內附連結】

休閒消費 12:58 2022/07/04

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香港嘉里酒店與 Sweaty Betty推出「周末早餐瑜伽班」，由現在起至8月28日的周末及周日舉辦，反應相當熱烈。(酒店提供)

香港嘉里酒店與女性運動服飾品牌 Sweaty Betty早前推出「周末早餐瑜伽班」反應熱烈，於是延長合作，由現在至8月28日的周末加推18節課，讓更多關注身心靈的客人打開心扉，悠然享受每個周六及周日。

課程由瑜伽導師Tavia Jiang主持，參加者可於壯麗的維港景色旁，進行一小時滋養心靈的瑜伽課程，接着於課堂後在大堂茶座享用一份營養豐富的早餐配飲品乙杯（紐約式早餐拼盤除外）。

每位參加「周末早餐瑜伽班」的顧客可獲得一份Sweaty Betty精美禮物包，包括品牌橙色小袋，品牌運動配飾及500元購物禮劵。

課程包括一小時瑜伽課堂及豐富營養早餐一份。(酒店提供)

香港嘉里酒店x Sweaty Betty 週末瑜伽早餐班
日期：即日至8月28日（逢星期六及日）
地點：於大堂茶座集合
時間：瑜伽班 早上10時至11時、早餐 早上11時至中午12時30分
價錢：400元 包括一小時瑜伽班及一份大堂茶座豐富早餐及一杯飲料 （紐約式早餐拼盤除外）
地址： 紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓
購票請按 
查詢︰2252 5237

記者：招美寶

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