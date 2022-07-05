配合自資院校升學大趨勢　靈活回應社會對人才需求

人才是社會發展之本，高等教育的擴張是全球大勢所趨，早於2000年港府已提出要將接受專上教育的比例增至六成以上，現時大學教資會資助大學的第一年學士學位學額，多年來都維持在15,000個，自資院校的出現正好紓緩學位求過於供的情況。如何選擇合適的自資課程？辦學者如何應對疫情的挑戰？就讓專家為大家剖析自資院校的角色。



自資院校具靈活性



近年政府銳意實踐資助大學與自資院校雙軌並行的高等教育體系，究竟自資院校在高等教育體系扮演甚麼角色？香港浸會大學持續教育學院（SCE）院長暨國際學院（CIE）署理總監鍾志杰教授指出，可從以下三方面分析。



「第一方面是自資專上教育專責小組早前的報告指出，自資界別可為整個高等教育體系塑造多元發展。近幾年中六畢業生人數介乎四萬二、三千左右，自資界別可填補資助學位的不足。第二方面是自資界別更能靈活地回應社會人力需求，開設相應課程培育新興人才，如數碼應用席捲各行業，數碼財務工具、法律文件數碼化等日漸普遍，SCE因而新推『數據科學高級文憑』。第三方面是協助第一次公開考試失手的同學，透過具優勢的副學位課程，能夠得到第二次升學的機會，利用兩年打好根基，終亦可圓大學夢。」

▲ 鍾志杰教授認為自資院校為莘莘學子提供優質教育，在高等教育體系中貢獻良多。

如何選擇心儀課程？



自資院校課程種類繁多，學生該如何選擇？CIE副總監（學生事務）兼高級講師鄭嘉麟博士表示，首要考慮必定是學生的興趣。 「切勿抱着『羊群心態』搶報一些未必是自己感興趣的課程。入讀感興趣的科目，才能激發學習的推動力。JUPAS放最前幾個位置的課程亦是參考指標，建議同學留意自資界別有否類似的課程。」



鄭博士提醒大家，選擇院校時，亦要了解其辦學理念，因為對學生成長、以至塑造人才有着深遠的影響。「以CIE為例，這間由香港浸會大學成立的自資院校，秉承浸大『全人教育』的辦學理念，課堂內外均強調全人發展的元素，如透過領袖訓練計劃、與業界合辦的大型比賽等，培育學生自學精神、群體協作精神、表達溝通能力、情緒健康等。」

▲ 鄭嘉麟博士提醒大家， 除了揀選自己感興趣的科目，亦要了解院校的辦學理念。

疫情下的辦學挑戰



新冠疫情對社會各界帶來嚴重衝擊，辦學者亦不例外。鍾教授說：「為保障師生健康及安全，亦讓教與學能繼續順利進行，CIE把課堂改為混合教學模式和網上教學模式進行。學院亦撥出額外資源去強化網上教學配套， 如增置加強師生間互動的『Instant Feedback System』。亦獲教育局撥款設立多個互動學習系統，讓同學可隨時自學，更添學習動力。」



鄭博士補充，疫情衍生的學習新常態， 對同學帶來正負兩方面的影響。正面的是提升自主的學習動機及適應數碼科技生活，負面的則是減低了人際間的溝通及協作機會，學院因而作出相應的配合。「例如加強朋輩輔導計劃的內容，讓新生有機會在大專結識不同的人。疫情持續令精神健康備受關注，這兩年學院特別加強精神健康大使計劃，訓練同學掌握相關技巧面對逆境，亦讓他們透過網上平台及實體攤位幫助有需要的同學，從中亦可學習人際溝通技巧。」



當全球飽受疫情的陰霾，CIE今年收生情況卻相當理想，截至現時為止，報讀副學士人數較往年同期上升超過20%。常言道：「有危自有機」，縱使挑戰重重，自資院校只要堅持做好本分，提供與時並進的優質課程，總成學子圓夢的熱選。

畢業生分享

▲ Hugo Ho

運動社企「One Plus Wellness」創辦人

2018社區優秀教練獎

CIE「運動及康樂學」副學士畢業

浸大「體育及康樂管理文學士（榮譽）」 畢業

中大「運動醫學及健康科學理學碩士」 畢業

「中學時讀文科，鍾意做運動，讓我有興趣報讀運動體育相關的課程。」Hugo憶述，就讀課程初期，信心不大，因為未肯定這個專業是否適合自己。直至有關體適能知識的一科「Health and Fitness」，他在實習考試表現出眾，老師也大讚其潛能，該試分數更是全班第一名。值得留意，這項課程的學生多是專業運動員，那次經歷絕對是一支強心針，激發他在體適能範疇發展，其後更升上相關學位及碩士課程，成為香港健美代表、青訓代表隊等組織的教練。現時他更創辦運動社企，為業界培育教練新血。



他勉勵應屆DSE考生：「DSE失手並不是失敗教訓，而是一個機會，可讓同學從自資課程中接觸一些未曾接觸過的東西，從中找到興趣及目標。」

CIE是本港首間營辦副學士課程的自資學院，現開辦30項全日制副學士及11項銜接學士學位課程，畢業後可取得由香港浸會大學頒授的學歷。院方經過多年努力，發展一套完善的「2+2」升學模式，高中畢業生可先修讀兩年制副學士課程，再接駁兩年制銜接學士學位課程，以四年時間分別取得由浸大頒發的副學位和學士學位。多年來升學率一直在八成或以上。



Website: cie.hkbu.edu.hk

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(特約)