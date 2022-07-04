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【外傭聚集】維園行人路變熟食中心　外傭疑煮食及出售熟食　

社會 09:44 2022/07/04

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（立法會議員江玉歡fb影片截圖）

每到周末，在天橋、公園都不難見到一班外傭聚集休息。不過近日於維園對出行人路，就有外傭把街頭聚會演變成「露天熟食中心」，更在路邊明火煮食，食材到處擺，又沒有蓋上蓋子，除了容易釀成火警，煮食的衛生環境亦都極惡劣。

立法會議員江玉歡在社交平台批評，除了製造環境衞生問題，生火和油炸更對途人造成危險。

請問食環去咗邊？真難以相信那處是香港！一面收緊入境檢疫，另一面汚糟至此，荒謬至極

《公眾衞生及市政條例》列明，凡未領有小販牌照不得在街道上販賣，以及按《小販規例》規定，未領有小販牌照不得販賣烹煮任何食物。違反上述條例者，最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。倘販賣活動阻礙街道，同時可根據《簡易程序治罪條例》提出檢控，最高可被罰款5千元及監禁3個月。

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責任編輯：余思嵐

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