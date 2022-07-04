【七一回歸】譚耀宗：「黑暴」及疫情令內地感負面　習近平訪港助建立正面形象

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗日前確診，以致未能出席與習近平合照的環節和慶回歸活動，他今日在商台節目中表示，已獲醫管局處方藥物，亦有向中醫教授求診，好快就退燒，只是有少少咳，徵狀有如感冒，但今早快速檢測仍是陽性。他又指，自己早前由北京回港後，一直接受閉環管理，身邊朋友都無染疫，他也不明白自己的感染途徑。

而國家主席習近平日前訪港，並發表重要講話，對香港未來發展有很大推動作用。他認為，香港經歷「黑暴」和疫情，在內地產生了負面觀感，今次習近平訪港吸引了內地社會注意，內地近日亦有宣傳香港過去25年的成就，有助建立香港正面形象。

譚耀宗又表示，習近平在講話中充分肯定一國兩制，即使香港面對風雨和挑戰，也要長期堅持，是向國際社會宣示中央無意改變一國兩制方針。

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責任編輯：袁澍