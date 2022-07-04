【虐待動物】上水6隻兔子缺水及衞生情況差　66歲男涉虐待被捕

▲ （警方提供）

警方今日（4日）表示，一名男子涉嫌殘酷對待動物被捕。

警方指，昨日下午約五5時接獲報案，指出有人懷疑於上水古洞天光莆一村屋放售其飼養的兔子，兔子的居住環境惡劣，懷疑被人不恰當對待。警員接報到場，發現上址有六隻兔子被困於露天放置的鐵籠，現場衞生情況惡劣，亦沒有足夠食水。兔子經檢查後沒有生命危險，其後由相關機構帶走進一步檢查。



經初步調查後，警員於現場拘捕一名66歲姓趙本地男子，涉嫌殘酷對待動物。案件現交由大埔警區動物罪案警察專隊接手調查。被捕人現正被扣留調查。



警方重申，殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第一百六十九章《防止殘酷對待動物條例》第三條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。警方呼籲所有寵物主人，應為寵物安排妥善的生活環境及足夠的飲食。

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責任編輯：余思嵐