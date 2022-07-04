【生命鬥士】癌細胞擴散鼻竇現第3粒腫瘤　5歲Sheldon病情惡化消瘦須續治療

▲ Sheldon病情惡化，需要繼續接受治療。

本港5歲男童Sheldon患上罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，曾遠赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，惟成效仍不理想。近日Sheldon度過5歲生日，卻迎來壞消息，磁力共振結果證實他病情惡化，鼻竇位置出現第3粒腫瘤，頭骨癌細胞亦增多，目前只能繼續治療控制病情。

Sheldon媽媽昨日（3日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子情況，她指出，磁力共振（MRI）結果證實Sheldon病情惡化，繼之前雙腿和手腕劇痛後，MRI發現原本面頰兩粒腫瘤旁邊，鼻竇位置再出現第三粒近3cm腫瘤，而且頭骨癌細胞增多了。

從去年8月復發開始，Sheldon媽媽已慢慢習慣不斷收到壞消息，但仍心痛兒子受癌細胞造成的劇痛、治療副作用折磨，亦心痛孩子已經很努力，仍改變不了事實。

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繼續治療控制病情

本來她計劃在第5期治療後，可以讓Sheldon暫時休息，嘗試採用自然或另類療法，惟癌細胞來得太猛，擴散得太快，只能繼續以化療、電療、標靶藥等嘗試控制病情。

你們很快又會看到光頭的小戰士，加上身上的嗎啡止痛貼令他不斷有反胃的感覺，導致胃口欠佳，所以消瘦了很多，樣子也改變了。

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不過，媽媽感恩Sheldon脊椎沒有新發現，祈求他不要被癌細胞再次侵害中樞神經，，媽媽亦感激大家日以繼夜為他們一家禱告集氣。

自2020年8月確診以來，Sheldon已接受了近20次化療、4次腫瘤切除手術、30多次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。

在今年6月中，Sheldon的癌細胞已擴散到雙腿和手腕，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛。不過，Sheldon仍很努力，甚至能站在床上10多秒。Sheldon回家後獲家人鼓勵嘗試走路，家人見證小戰士站起來走路的重要一刻。

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責任編輯︰王明芳