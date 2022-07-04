【倪匡逝世】生前創作逾300劇本　李小龍《精武門》陳真一角亦出自他手

▲ 倪匡逝世。（資料圖片）

「香江四大才子」之一、著名科幻小說作家倪匡早年封筆後，近年對外公布罹患皮膚癌，並決定放棄治療，昨日下午在家中病逝，享年87歲。除了小說之外，倪匡亦創作逾300個電影劇本，首個電影劇本為1967年的《獨臂刀》，此作品開創香港電影「新武俠」時代；而李小龍經典作《精武門》亦由倪匡編劇，為李小龍量身塑造「陳真」經典角色。

倪匡好友兼作家沈西城昨率先公布其離世消息，另一好友、專欄作家陶傑亦發文悼念「送別全球華人世界七十年來大腦最清醒的人」，並向傳媒透露得知倪匡近兩周病情急轉直下，日前與倪匡進行視像電話，對方已無力說話回應，形容今日結局對倪匡而言是「解決」。倪匡代表作品包括《衛斯理》系列小說及電影劇本《獨臂刀》等。

倪匡2019年曾經在書展中透露患皮膚癌，受皮膚問題困擾多年，諮詢醫生後，認為自己年事已高，且自覺很快與疾病同歸於盡，便決定放棄治療。

倪匡好友、作家沈西城昨日傍晚率先在社交平台發文稱「倪大哥今午走了！」；香港電影工作者總會發言人田啟文其後亦證實倪匡在家中病逝。

陶傑指倪有心理準備 「想早解決」

陶傑昨接受傳媒訪問時透露，得知倪匡近兩星期病情急轉直下，需打嗎啡止痛，他近日亦曾跟倪匡視像通話，形容對方已有心理準備面對死亡，「佢份人鍾意玩，唔怕死，想早啲解決。」

倪匡本名倪聰，1935年出生，祖籍浙江寧波鎮海，是著名的科幻小說作家、編劇及評論家，亦與金庸、黃霑和蔡瀾並譽為「香江四大才子」；除蔡瀾外，其餘3人近年相繼離世。

倪匡在1957年移居香港，做過工人、校對及編輯，並在金庸的鼓勵下，於1962年開始用筆名「衛斯理」寫小說，亦先後使用過沙翁、岳川及魏力等筆名，著名的小說作品包括《衛斯理》系列、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》、《亞洲之鷹羅開系列》等，其中《衛斯理》系列，由在1963年起在報章連載、共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇；倪匡亦曾在金庸出遊期間，代寫《天龍八部》連載。

創作《衛斯理》系列 逾300劇本

倪匡亦創作逾300個電影劇本，首個電影劇本為1967年的《獨臂刀》，此作品開創香港電影「新武俠」時代；而李小龍經典作《精武門》亦由倪匡編劇，為李小龍量身塑造「陳真」經典角色。倪匡並於2012年獲得第31屆香港金像獎終身成就獎。

倪匡離世消息傳出後，多位名人發文悼念，專欄作家陶傑在社交平台發文稱，「送別全球華人世界七十年來大腦最清醒的人」，他接受傳媒訪問時亦指，倪匡近年生病很辛苦，形容其離世是華人世界巨大損失，認為後無來者。

曾在電影《衛斯理藍血人》內飾演衛斯理的劉德華，對倪匡病逝深感遺憾，指是香港文壇莫大損失，又指從小喜歡倪匡的科幻小說，他在其心中是一位智慧老人，曾多次向他討教，獲益良多。

不少書迷亦在社交平台悼念倪匡，指「外星地方再見」、「他似是外星來的智者，感恩在他作品下成長，一路好走」、又有人指年前曾遇倪匡，並追問何時會再有新作品，惜已無緣再看到新作。

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記者：黃小冰