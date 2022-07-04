【中華頌】林二汶發布新歌後首現身　開Live表心聲：多謝曾經愛我的人

▲ 林二汶現身感謝支持她的人。

歌手林二汶早前於內地社交平台「小紅書」開設帳戶與網民互動，二汶更獲粉絲熱烈歡迎，當中有人呼籲她往內地開騷，二汶回應道：「等我」似乎暗示將在內地開騷。

在七月一日香港回歸25周年，二汶再有搞作，於社交平台上載自己作曲、填詞及監製的歌曲《中華頌》MV，並表示：「一直對國樂有濃厚興趣」。

不過此歌一出，隨即引起網上熱議，有不少粉絲對她感失望，更表示與她「割席」，惟二汶亦沒有作出任何回應！

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【中華頌】自言從小對國樂有濃厚興趣 林二汶曲詞監唱新歌：擁抱好年華

開Live表心聲

在昨日（7月3日）二汶在社交平開Live做直播，並自彈自唱3首歌曲，包括是哥哥林一峰的歌曲《青草地溪水旁》、Mary Black 的《No Frontiers》及陳百強的《有了你》。

隨後，二汶亦發表對音樂的感受，自言覺得音樂「好冇力」：「做音樂的人都竟然覺得音樂很冇力，是好傷心的事。所以我成日覺得，在任何情況之下，要音樂有力，唯一方法是你在任何情況下，都相信音樂。」又指音樂在任何情況或表演下都很豐富。

▲ 二汶在社交平台開Live做直播。

感謝愛過她的人

二汶又開腔感謝曾經喜歡她的人和一些選擇繼續留低的人：「好多謝你哋，曾經愛我的人，或者而家好憎我啦，應該係，肯定係。有好多人繼續留低啦，你哋每個人的名我都好記得，然後我好想講，我好多謝你哋曾經愛過我，我都好多謝而家都愛我的一些人。」

她續說：「如果你哋見到我有咩好或者欣賞，而你決定支持我，或曾經支持我嘅話，嗰樣嘢唔係因為我好，而係因為你好。」又感謝現在還留在她身邊的人，因為這個緣份得來不易。

最後二汶祝福大家未來都要過得很好，身體健康，亦不忘感謝早前引起熱話的「玄鳴法師」師尊教導便結束了直播。

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