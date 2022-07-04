【灣區藝人】林二汶道家老師愛炫耀奢侈品　師傅發文疑回應網民種種質疑

歌手林二汶進軍內地社交平台「小紅書」，又由昔ViuTV常容「過檔」TVB，再加上於香港回歸25周年發布新作《中華頌》，一直也惹來網民非議，認為她為賺人民幣而變質。

有一位自稱林二汶「全香港第一名的男fans」於Facebook撰逾七千字長文，懷疑她受信仰影響，希望二汶可以「遠離個位師尊」。

有網民對二汶的道家老師「起底」，發現「玄武財神殿」Facebook專頁中有玄鳴老師與二汶的合照，又看到玄鳴老師大晒獲徒弟們所贈的名袋，更有名錶造型蛋糕，惹來網民批評其炫富行為！

最新影片推介：Sica專訪

高調哂奢侈品

在「玄武財神殿」Facebook專頁中，也不難發現奢侈品的蹤影，如：Hermès手袋、Rolex手錶，又的確會令人懷疑玄鳴老師是否真心學道。

玄鳴老師在帖文中寫道「哈哈，人生第一個『愛馬仕』。原來是今年徒弟們送的聖誕禮物！勁開心」。玄鳴老師更曾獲名錶造型蛋糕，二汶也有現身為對方慶生，一起捧著蛋糕合照。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

二汶積極參與活動

至於二汶在2019年10月起現身玄武財神殿的義工活動，參與派發物資、探訪老人等工作，十分積極！

其中一個活動為「施米 ，贈食」的行善活動，「辛苦晒，各位同學，『老闆』亦深感眾門徒的善行。欣笑之餘亦祈望此善行能長期保持下去！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

玄武弟子亮相紅館騷

二汶積極參與玄武財神殿的活動外，更於去年3月舉行首個紅館個唱安排玄鳴老師參與拜神儀式、習道的師兄師姐上台獻唱《最後的信仰》，足見道教師仰對她甚為重要。

二汶當時在台上說：「喺最壞嘅時候遇到一班人，就係我信仰嘅師傅。我係道教嘅弟子，認識咗神明，演唱會、人生、學習都交畀佢，認識咗一班有故事嘅人一直陪我行落去同上紅館，呢兩年慢慢好返。」

她在演唱會後發文分享自己的信仰，當中提到「師尊賜名『玄晞』，『晞』是黑暗後一道晨曦的光這個意思。黑暗，光明，交替變換，人，能夠在這個恆常的變幻過程學習，還有上天的照顧，夫復何求，衷心感激」。

▲ （Instagram圖片）

「回應」再惹討論

師傅也對二汶的新作《中華頌》相當支持，於「玄武財神殿」Facebook專頁分享，寫道「自古變者皆寂寞，唯有歌者留其名 師傅，不知不覺間，己經愛上咗這首歌！加油」。

而在面對種種質疑下，師傅於昨晚發文：「『一念』以自覺之智刃，剖開纏內之心珠。用一念之慧鋒，斬斷塵中之見綱。」

網民又湧至帖文留言，「咁斬左啲hermes先啦大師」、「上網search過，應該係佛教既經文」、「收皮啦神棍」、「道教咁多經典，做乜抄段佛教典籍 」、「呃人就呃人，直接認咗佢，會更多人畀你呃」。又有網民表示「支持老闆 清者自清」。