【食用安全】女生用洗衣機洗沙律菜55分鐘　專家：洗衣機超多細菌比馬桶更污糟

市民進食蔬菜前，都會先仔細清洗，避免農藥殘留。不過，近日有女生用洗衣機洗菜，此「妙計」引起爭議，認為這方法非常不衞生，更可能導致食物中毒。

最新影片：

綜合外媒報道，美國女生Ashley在TikTok上分享自己清洗蔬菜的影片，聲稱可將蔬菜洗乾淨。她示範將一盆沙律菜放入上揭式洗衣機，啟動洗衣模式後讓沙律菜在内攪動55分鐘，最後用膠盆裝起洗好的蔬菜。

影片引起網民熱議，有網民表示用洗衣機洗菜的方法非常不衞生，因洗衣機藏大量細菌污垢；亦有人指出家人曾用此方法洗菜，結果導致食物中毒了數星期。

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使用半年細菌含量超過馬桶

美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行研究，發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，如大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。如不定時清潔，洗衣機用半年後，細菌含量隨時較廁所馬桶還要多。

正確清洗蔬菜貼士

清洗不同蔬菜，可用不同方法進行清洗，才洗得最乾淨。點擊下圖了解更多：

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責任編輯：羅嘉欣