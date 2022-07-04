【暹芭襲港】集成預報較減少個別模式帶來誤差　天文台：「暹芭」預測大致正確

▲ 天文台7月1日發出今年首個八號強風或烈風信號。(陳永康攝)

天文台上周五（1日）發出今年首個8號風球。高級科學主任蔡振榮今日（4日）接受電台訪問時表示，電腦預報模式只是預測天氣其中一個工具，天文台還會監察熱帶氣旋動向，分析大氣條件，以及觀察實況數據等，事實證明天文台的預測大致正確。



天文台在網誌提到，熱帶氣旋的預測主要依靠參考數值預報模式和分析氣象觀測數據，以熱帶氣旋暹芭為例，暹芭在6月29日於南海中部增強為熱帶低氣壓（即最低級別的熱帶氣旋），由於剛發展為熱帶氣旋，相關的氣象觀測數據較少，所以預測主要考慮全球各大數值預報模式及當時大氣環境條件是否有利熱帶氣旋發展。



數值預報模式方面，美國模式預測暹芭會移向廣東東部沿岸一帶，與其他模式預報的路徑（暹芭會移向廣東西部至海南島一帶）有明顯差別。根據過往驗証結果，這連結會以新視窗打開。集成預報表現通常較單一模式的預報好。若個別模式的預報路徑與其他模式預報的路徑出現頗大差別，則該個別模式可能會被剔除。6月29日，歐洲、日本和英國模式的預測路徑較為一致，而且均預測暹芭的最高強度為熱帶風暴級別。值得一提，個別模式在強度預測較好，其路徑預測不一定同樣較好，所以利用集成預報較能減少個別模式帶來的誤差。



大氣環境條件方面，當時南海西部的垂直風切變較大，若果暹芭採取較偏西路徑，垂直風切變或不利其進一步發展。因此，根據集成預報的原則和南海的大氣環境條件，天文台在6月29日預測暹芭可能發展為熱帶風暴，與歐洲、日本和英國模式相若。



隨著收到更多有用的氣象觀測數據，例如衛星雲圖、天氣雷達數據、下投式探空儀數據、氣象站和船舶觀測數據等，雖然歐洲、日本和英國模式主要仍預測暹芭最高強度為熱帶風暴至強烈熱帶風暴級別，但經綜合分析各類觀測數據後，天文台逐步修正預測暹芭的最高強度可達颱風級別，最後暹芭亦在7月2日增強為颱風。



其實相對於西北太平洋生成的熱帶氣旋，在南海生成的熱帶氣旋的預測難度一般較高，因為由其生成至影響香港的時間更短，觀測時間更少。因此如果數值預報模式的預測與實況有偏差時，便可能需要在較短時間內對預測有較大的修正。天文台每次都會事後再整合及分析天氣數據，暹芭的最高強度仍有待最終分析。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐