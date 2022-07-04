【倪匡逝世】黎明獲封最靚仔原振俠　Leon超尊重潮戴JPG演出

▲ 當年郎才女貌熒幕組合，怎也要說到《原振俠》中黎明與李嘉欣的這對CP（演黃絹），更因此傳出緋聞！（圖片：TVB）

著名科幻小說作家倪匡昨日（3/7）離世，香港文化和演藝界同悼念，不少網民紛紛哀悼出post選出「第一本看」或「自己心水的」衛斯理或原振俠小說，當然不得回顧最經典的電影和電視劇。

自1986年開始，衛斯理與原振俠的角色都被電影商看中，其中由蔡瀾監製《衛斯理與原振俠》電影時，靈機一觸，邀請沒拍過電影的倪匡演出，本來倪匡立即拒絕，蔡瀾隨即表示「會借全香港最高貴的會所大廳，而且還有多名美女，喝的酒是真材實料的路易十三。」拍攝時，倪匡更被一名模特兒讚他演得很像作家，對此他隨即回應：「我本來就是作家呀！演作家還不像作家，不會去死？」盡顯其豪邁個性！

▲ 倪匡不愛露面，因為蔡瀾說有美女和美酒，讓他出演《原振俠與衛斯理》戲中一角——就是扮演自己，當時有利智（左）參演呢！

其中說到最入屋的，應是1993年不乏由型男黎明擔綱演出，與李嘉欣、王菲、朱茵和洪欣合演的《原振俠》，這經典級組合可一不不再，而黎明為演好角色，更潮戴當時得令的潮牌Jean Paul Gaultier的太陽眼鏡，為原振俠有型不羈的形象加添潮味！

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倪匡1963年他開始用筆名「衛斯理」寫科幻小說，輯錄成小說的達140多本，其後更有分支原振俠系列，當中尤以衛斯理最深入民心，周潤發、許冠傑、劉德華和羅嘉良都扮演過這充滿正義感，不平則鳴的型男角色。

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一綫美女演白素

有天王影帝級飾演衛斯理或原振俠，其妻子白素當然要由咁上一下級數先可以吧！曾經有王祖賢、伍詠薇、蒙嘉慧等cool味十足的女演員參演過，當然亦帶出不同感覺的白素形象呢！

記者：黃鑑江