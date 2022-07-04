【變種病毒】專家料BA.4或BA.5將成本港主流病毒　孔繁毅指本港有混合免疫屏障不用太擔心

▲ 港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

本港近日新增多宗涉變種病毒Omicron BA.4或BA.5個案。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早（4日）表示，預料BA.4或BA.5將成為本港主流病毒，但認為不用過於擔心。另外，港大目前與內地國藥集團合作於本港展開Omicron的第二代滅活疫苗臨床試驗，孔繁毅形容整體進度良好。港大感染及傳染病中心總監何栢良同樣認為BA.4或BA.5將成為本港主流病毒，預料7月起有關個案會顯著上升，強調推高高危群組的疫苗接種率十分重要。

孔繁毅今早於港台節目中表示，本港不用過於擔心BA.5或BA.5病毒。他指出，本港第五波至少400萬人感染BA.2病毒， 目前數據顯示康復者對BA.4或BA.5 有免疫力，加上本港疫苗接種比率高，認為本港已有很高的混合免疫屏障，形容對預防很好；他又說，BA.4或BA.5病毒雖傳染性高，但破壞力相對較弱，接近流感，相信不會對公共衞生產生很大壓力。至於昨日新增一宗二次感染個案，孔繁毅說，二次感染的個案普遍病徵較輕，料造成重症或死亡的情況較少。

另外，國藥正研發針對Omicron的第二代滅活疫苗，並委託港大在本港開展臨床試驗。孔繁毅說，目前已招募1,300人參與，逾600人已接種一針或兩針疫苗，料9月中或9月底有初步數據，希望於今年11月在港申請緊急註冊，並於12月開始讓市民接種。他指，接種第二代疫苗的人士暫未見有嚴重副作用。

港大感染及傳染病中心總監何栢良於另一電台節目中亦表示，BA.4及BA.5病毒於全球成爲主流，預料未來相關個案會上升。他認為，目前本港80歲以上長者疫完成基本疫苗接種率仍未達標，認為要立刻進一步推展有關長者接種疫苗。另外，他又說，由於BA.4及BA.5透過空氣傳播及傳播力高，形容完全阻止病毒傳播是「不可能任務」，認為目前外防輸入政策很努力，但只可阻慢病毒進入社區。

被問到本港是否可調整入境政策，何栢良指出，港府對入境人士有疫苗接種要求，相信他們演變成重症或構成對醫療系統的壓力相對較低，認為評估過本地可處的個案數目，可將入境政策調整為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天居家檢疫。

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記者：黃悅晴