【若善健談】《聲生不息》

《聲生不息》這個音樂真人秀節目，歌手重新演繹香港樂壇經典流行金曲，重新編排的歌曲與不同的歌手組合確有驚喜不斷的感覺，令熟悉的旋律再次勾起港人美好的回憶。事實上，對待健康也需要有不息的精神，知識的啓導、培養良好飲食生活習慣及貫徹執行，加上適時運動及休息，再配合定時身體檢查，身體才可以恆久致遠健康地活下去。不息代表環環相扣的因與果，好好掌握才能讓我們為未來感到興奮。



眾所周知，心與肝是身體兩個重要的器官，功能包括灌輸養份及排毒，今天集中焦點在如何正確護肝，達至「乾淨俐落」！



肝 - 肝臟是體積最大的器官，也是人體最沉默的器官，即使累了也不會發出警號，肝病往往在初期毫無徵兆，大部份患者要到晚期才察覺就醫，除了浪費金錢及時間外，也難免自責沒有好好為自己的身體把關。因此，定期身體檢查是最有效了解肝臟的健康狀況，及照顧家人最好的選擇。



靜 - 有人說，肝臟最大的敵人是酒，但真正的敵人是欠缺如何節制和保養的意識。現實社交生活裡，酒祇是一個中介人身份， 創造及讓人打開心扉說亮話的空間，酒本身沒有對與錯。最重要的是品酒的人懂得適時停止及讓肝臟有靜止及休息的時間。



利 - 肝臟雖然不會說話，但他會貼心感受到身體出現的不同變化及呈現在眼前，例如膚色的色澤。要肝臟健康，必須好好保護肝臟，定時作息及做帶氧運動是重要的一環，促進新陳代謝。現時坊間有許多有利肝臟的保健產品，由於產品來源地眾多、 產品功效及數據也各有不同，選擇或服用前，應先諮詢專業藥劑師的意見，配合不同的需要和體質，才可發揮最佳的功效，亦應購買正牌正貨，才可有利健康。



樂 - 以積極樂觀心態處理人生問題的人，更善於協調自己去適應環境，有一些身患肝病的人，由於擁有了積極樂觀的心態，戰勝了病魔，更贏得了健康。



「不息」套在健康裡，背後意義包含了個人知識、生活習慣、選擇與態度的堅持。擁有健康的肝臟，才能與良朋品賞美酒佳餚，借用李白兩句詩句，要達至「三杯通大道，一斗合自然 」的境界，做好養肝的功夫，其他時間自然能夠生龍活虎，晚間也可好夢連連，重新邁向新一天（Let's Begin）。



秋葵

（內容由暉致全力支持）