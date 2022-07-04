【檢疫政策】17歲留學生確診無法返港致住酒店　江玉歡：冀新班子協助急切回港港人

▲ （資料圖片）

立法會議員江玉歡今日（4日）表示，檢疫政策是一個迫切性問題，望政府能特事特辦這看得見、摸得到的問題。她又再收到港人越洋求助，其中一名在英國留學生計劃暑假回港，但上機前確診導致無法登機，而學校及宿舍即將關閉，最後要在英國找酒店暫住，批政府沒有渠道協助急切回港的港人。

江玉歡表示，一名17歲港人正在英國留學，她原計劃於7月2日從英國回港，可惜臨出發前在英國所做的PCR 檢測結果為陽性，無法登機。現在學校宿舍不能讓她在暑假留宿，監護人不願接收她，他們在英國也沒有親友能協助暫時收留她，又無法找到合適航班及隔離酒店安排她於未來數周回港，而且她的學生簽證快到期必需回港辦理，這對求助夫婦及女兒均感到十分徬徨無助，政府沒有渠道協助急切回港的港人。

望新任班子真正急市民之急，總要給市民一個強而有力的答案，風箏著不到地也會累的

另外，她亦稱收到在美國波士頓一對王氏港人夫婦的電郵求助，對方從歐美飛回來的航班現在多數要停兩、三個站才到香港，但要他們在回港前48小時做PCR檢測￼，扣除所有飛行及停站時間的20多小時，只得約20小時在起飛地波士頓做檢測，而在波士頓能在20小時內出檢測報告只有機場，且費用昂貴。根據上機時間，他們必須清晨紉5點在波士頓機場做檢測，不過機場檢測中心無開門，期間曾以電郵方式致行政長官相關問題，但港府則回覆會根據特定地區疫情、接種率等公共因素，視乎情況調整入境人員登機、檢疫等要求。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

